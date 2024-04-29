Зачем в картофельное пюре нужно добавлять дрожжи: детали лайфхака

Пюре из картофеля - это любимое блюдо многих украинцев, которое хорошо знакомо нам с детства. В сети показали, что к пюре можно добавить сухие дрожжи, которые сделают блюдо воздушным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Allrecipes .

Детали лайфхака

Когда дрожжи активируются под действием тепла и влаги, они разлагают сахар и выделяют углекислый газ, создавая в тесте пузырьки, и так поднимают его.

Это же происходит и при сочетании дрожжей с молоком и картофельным пюре. Пузырьки углекислого газа изменяют текстуру и вкус картофеля, превращая его в пышную массу.

Сам процесс начинается через 15-20 минут.

Кулинарка Николь Маклафин рассказала, если вы любите насыщенную сливочную консистенцию в пюре, то не нужно добавлять дрожжи. Все потому, что они придают блюду землистый вкус, для многих это необычно.

Безопасно ли добавлять дрожжи

Следует знать, что добавление дрожжей может быть вредным, ведь ни картофельное пюре, ни теплое молоко не нагреваются настолько, чтобы убить активные культуры дрожжей. Активные дрожжи могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Дрожжи - это самые простые грибы, производящие из сахаров углекислый газ. При выпечке хлеба углекислый газ поднимается и делает тесто однородным и рыхлым.

В "дуэте" с мукой, пекарские дрожжи способны нарушить кислотно-щелочной баланс, грозящий хроническими запорами, гастритами и язвами.

Как правильно приготовить пюре

Правильно приготовленное пюре имеет сливочную структуру и приятный желтый оттенок. Готовить его просто, но важно знать о некоторых уловках:

тщательно мыть картофель перед чисткой, иначе впитает земляной запах

нарезать картофель сразу после чистки

класть картофель нужно в подсоленную кипящую воду

воду наливать так, чтобы она полностью покрывала картофель, а после закипания варить овощ 20-25 минут под крышкой

После того, как потолчете картофель, только можно добавлять частями сливочное масло и горячее молоко.

Не стоит готовить много, ведь со временем гарнир теряет свой вкус.