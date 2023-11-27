Зачем добавлять сахар в борщ и какое количество: не все об этом знают
Каждая хозяйка готовит борщ по своему рецепту, поэтому нет двух одинаковых блюд. Большинство хозяек немного подслащивают борщ, поэтому стоит знать, для чего это делают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-сообщество "Консервація та заготовки на зиму".
Зачем добавляют сахар в борщ
Сахар нужен прежде всего для того, чтобы блюдо не было слишком кислым, а свекла не потеряла цвет.
Одна с пользовательниц группы написала, что в ее семье особо не считались, какого цвета будет борщ. Она заявила, что в ее семье преобладает оранжевый цвет борща.
Многие хозяйки рассказывают, что сахар должен быть в паре с уксусом. Одни пишут, что берут обычный, другие - яблочный.
"Немного сахара добавляю, где-то пол столовой ложки без горки. Это как немного соли до сладкой выпечки. А для сохранения цвета - тушеную свеклу кладу уже в конце, после того, как все сварится, перед зеленью, и чтобы только-только закипело и выключить", - рассказала пользовательница в сети.
Одна хозяйка написала, что вместо сахара берет мед. Она отметила, что тогда вкус будет необычный.
Кроме традиционной свекольной зажарки, которую вы кладете в борщ, в конце приготовления также можно добавить натертую сырую свеклу. Цвет будет идеальным, а вкус более насыщенным.
Еще один способ, который поможет сделать яркий красный борщ - это добавить сахар и лимонный сок в нарезанную на брусочки свеклу. Овощ нужно перемешать и оставить с этими компонентами на время настояться.
Во время приготовления овощной зажарки для борща можно добавить 2 столовых ложки обычной пшеничной муки. Это также поможет сделать цвет ярче.
Ошибки при приготовлении борща
Чтобы получить действительно вкусное и ароматное блюдо, не следует допускать таких ошибок:
- бульон является основой любого борща, поэтому его приготовлению необходимо уделить должное внимание. Многие хозяйки варят первое блюдо только на костях, что является главной ошибкой
- не нужно добавлять к борщу различные специи, когда его приготовление практически подходит к концу. Приправы добавляют в процессе приготовления бульона, а не позже
- когда мясо будет готово, многие хозяйки достают его из кастрюли и перекладывают в отдельное блюдо. Однако делать этого не стоит, потому что оставленный в емкости продукт даст возможность получить более ароматный и вкусный борщ
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