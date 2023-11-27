Навіщо додавати цукор у борщ та яку кількість: не всі про це знають
Кожна господиня готує борщ за своїм рецептом, тому немає двох однакових страв. Більшість господинь трохи підсолоджують борщ, тому варто знати для чого це роблять.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-спільноту "Консервація та заготовки на зиму".
Навіщо додають цукор у борщ
Цукор потрібен насамперед для того, щоб страва не була надто кислою, а буряк не втратив кольору.
Одна з користувачок групи написала, що в її родині особливо не зважали, якого кольору буде борщ. Вона заявила, що в її родині переважає оранжевий колір борщу.
Багато господинь розповідають, що цукор має бути в парі з оцтом. Одні пишуть, що беруть звичайний, інші - яблучний.
"Трохи цукру додаю, десь пів столової ложки без гірки. Це як трішки солі до солодкої випічки. А для збереження кольору - тушений буряк кладу вже наприкінці, після того, як усе звариться, перед зеленню, і щоб тільки-тільки закипіло і вимкнути", - розповіла користувачка у мережі.
Одна господиня написала, що замість цукру бере мед. Вона зазначила, тоді смак буде незвичайний.
Окрім традиційної бурякової засмажки, яку ви кладете в борщ, вкінці приготування також можна додати натертий сирий буряк. Колір буде ідеальним, а смак більш насиченим.
Ще один спосіб, який допоможе зробити яскравий червоний борщ - це додати цукор і лимонний сік у нарізаний на брусочки буряк. Овоч потрібно перемішати і залишити з цими компонентами на деякий час настоятися.
Під час приготування овочевої засмажки для борщу можна додати 2 столові ложки звичайного пшеничного борошна. Це також допоможе зробити колір яскравішим.
Помилки під час приготування борщу
Щоб отримати дійсно смачну та ароматну страву, не варто припускатися таких помилок:
- бульйон є основою будь-якого борщу, тому його приготуванню необхідно приділити належну увагу. Багато господарок варять першу страву тільки на кістках, що є головною помилкою
- не потрібно додавати до борщу різні спеції, коли його приготування практично добігає кінця. Приправи додають у процесі приготування бульйону, а не пізніше
- коли м’ясо буде готове, багато господинь дістають його з каструлі і перекладають в окрему страву. Однак робити цього не варто, тому що залишений в місткості продукт дасть можливість отримати ароматніший і смачніший борщ
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