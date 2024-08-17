Навеки 46. Лучшие клипы и цитаты Кузьмы Скрябина, которые коснутся любого сердца

Многим Кузьма запомнился не только как талантливый исполнитель, но и как человек, который не боялся высказать свое мнение и всегда говорил то, что он думал, не опасаясь критиковать даже украинских политиков. Также многих подкупал его живой юмор, позитив и мудрость.

Цитаты Кузьмы Скрябина о войне

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война - самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется - это самое ужасное".

"Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя".

"Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Ибо до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами - надели себе вышиванки и наклеили их на машины. Их еще "вышивателями" называют. Нацепил вышиванку - и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, вшита мамой и папой…".

"За то время, что мы вошкались, враг мог успеть захватить всю страну, и пройти по Красной площади с победоносным парадом".

"Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови".

Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/skryabinband)

Цитаты Скрябина о счастье

"Отсутствие несчастья - это уже счастье!".

"Будь счастлив и цени то, что у тебя есть! В том-то и дело, что все можно было бы заменить этой короткой фразой. Но для этого нужно понять важные моменты, пройти определенный путь. А если ты уже добился успеха - найди в себе силы ценить того, кто тебе помог к этому прийти".

"Хотеть в этом мире - вообще большое счастье. Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и что у тебя ничего не болит".

"Заметил, что для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно напрячь фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше".

"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе холм от того, что вокруг сами проблемы".

Андрей Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)

Цитаты Скрябина о жизне и творчестве

"Чем больше хочешь взять от жизни - тем меньше она хочет тебе дать".

"Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей".

"Мой главный источник энергии - слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разбитый, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знает лучше меня, - болезнь как рукой снимает".

"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!".

Кузьме навеки 46 лет (фото: instagram.com/skryabinband)

Легендарные клипы Скрябина

Скрябин - "Спи собі сама"

Скрябин - "Старі фотографії"

Скрябин - "Місця щасливих людей"

Скрябин - "Люди як кораблі"

Скрябин - "Мам"

Скрябин и Ирина Билык - "Мовчати"

Скрябин - "Сам собі країна"