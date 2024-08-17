Навіки 46. Найкращі кліпи та цитати Кузьми Скрябіна, які торкнуться будь-якого серця

17 серпня Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, відзначав би день народження. Якби не трагічна аварія, яка забрала його життя дев'ять років тому, то сьогодні музиканту виповнилося б 56 років.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найяскравіші цитати та кліпи артиста, які стали вже легендарними.
Багатьом Кузьма запам'ятався не лише як талановитий виконавець, а й як людина, яка не боялася висловити свою думку і завжди говорила те, що вона думала, не побоюючись критикувати навіть українських політиків. Також багатьох підкуповував його живий гумор, позитив та мудрість.
Цитати Кузьми Скрябіна про війну
"Найбільше у світі я боюся війни. Війна - найідіотськіший винахід людей. І те, що вона час від часу повторюється - це найжахливіше".
"Війна не може бути на певній частині території, якщо вона заходить, це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна".
"Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як у країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз усі стали такими патріотами - понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку - і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…".
"За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну, і пройти Червоною площею з переможним парадом".
"Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові".
Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитати Скрябіна про щастя
"Відсутність нещастя - це вже щастя!".
"Будь щасливий і цінуй те, що в тебе є! У тому й річ, що все можна було б замінити цією короткою фразою. Але для цього потрібно зрозуміти важливі моменти, пройти певний шлях. А якщо ти вже досяг успіху - знайди в собі сили цінувати того, хто тобі допоміг до цього прийти".
"Хотіти в цьому світі - взагалі велике щастя. Треба дякувати Богові, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить".
"Зауважив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію і облаштувати той мінімум, який уже є, щоб почуватися краще".
"Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що довкола самі проблеми".
Андрій Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)
Цитати Скрябіна про життя та творчість
"Чим більше хочеш взяти від життя - тим менше воно хоче тобі дати".
"Мій дім - єдине у світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей".
"Моє головне джерело енергії - слухачі. Буває, виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, а зал починає тобі підспівувати, причому тексти знає краще за мене, - хворобу як рукою знімає".
"Змінюйте світ на краще, дбайте про нього, тому що ви в ньому живете!".
Кузьмі навіки 46 років (фото: instagram.com/skryabinband)