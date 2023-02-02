Вспоминаем Кузьму: 20 старых фотографий культового музыканта с семьей, друзьями и группой

Его высказывания уже давно украинцы разобрали на крылатых цитатах. А на песнях Кузьмы выросло не одно поколение.

2 февраля исполняется 8 лет со дня гибели Андрея Кузьменко - лидера и солиста группы "Скрябин". Артист полюбился украинцам за драйвовую музыку, глубокие песни и веселый нрав. А еще - за исключительную жизненную мудрость и простоту.

Одной из самых популярных композиций Кузьмы стала "Старі фотографії".... Сегодня в память о музыканте хотим поделиться редкими старыми фото артиста, которые лучше всего иллюстрируют его жизнь.

Редкие фото Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Позже семья переехала в Новояворовск. Именно в этом провинциальном городке будущий музыкант начал свой творческий путь.

Андрей Кузьма с родителями (скриншот)

Андрей был единственным ребёнком в семье инженера и учительницы музыки. По словам его мамы, сын удался нравом у нее и все делал "молнией", но не любил физического труда на даче.

А школьные друзья Андрея вспоминают, что будущий артист в детстве мечтал стать водителем мусоровоза. Видел в этом своеобразную романтику.

Детское фото Кузьмы (скриншот)

С самого детства Андрея отдали на обучение в музыкальную школу по классу фортепиано. Сам Кузьма долго не любил занятий музыкой и даже в 3 классе хотел их покинуть, но родители все же убедили в обратном.

Андрей во время игры фортепиано (скриншот)

По его же собственным словам, мама чуть ли не силой заставляла сына ходить в музыкальную школу. Но именно мама оказала решающее влияние на его формирование как музыканта.

Кузьма с мамой (скриншот)

Еще совсем юный Кузьма (скриншот)

В подростковом возрасте Кузьма обожал слушать польское радио, волны которого пробивались из-за границы. Оттуда молодежь тогда черпала новую музыку.

Фото еще совсем юного Кузьмы (скриншот)

В 80-х Кузьма увлекся двумя музыкальными направлениями. Скрытого панка в нем разбудили шотландцы The Exploited. А британские группы Depeche Mode и The Cure открыли для будущего музыканта глубины неоромантики.

Уже через несколько лет раннего "Скрябина" будут называть первыми украинскими неоромантиками и сравнивать с самими Depeche Mode.

Кузьма с друзьями в окрестностях Новояворовска (скриншот)

В последние годы существования Союза Кузьма, как и остальная молодежь, начинает подрабатывать поездками за границу. Для этого он даже купил старую "Победу", на которой с друзьями поехал в Берлин.

Спустя почти два десятилетия музыкант описал это приключение в своей первой книге "Я, "Победа" и Берлин". Она стала настоящим бестселлером, ее не раз переиздавали, а через несколько лет даже сняли одноименный фильм.

На экраны ему предстояло выйти в марте 2022 года, но помешало полномасштабное вторжение России в Украину.

Андрей Кузьма дома у друга Томаса во время своей знаменитой поездки в Берлин на машине "Победа" (скриншот)

Несмотря на свое увлечение музыкой, Андрей послушался родителей и пошел получать образование (именно так говорили родители) - учился во Львове на стоматолога. Но эта профессия показалась ему скучной, поэтому он решил связать свою жизнь с музыкой.

Кузьма в студенческие годы (скриншот)

В 1989 году Кузьма собрал из своих старых друзей группу "Скрябин". Его создал вместе с Ростиславом Домишевским (Рой) и Сергеем Герой (Шура).

Кузьма вспоминал это так: "Собрались мы как-то так спонтанно. Вообще, весь этот Скрябин - это что-то такое, может, даже мало-мальски космическое, то есть оно никогда не подчинялось никаким правилам. Мы не делали это для чего-то конкретно - мы просто это делали, потому что нам это было в кайф. А в какой-то момент мы поняли, что из этого можно сделать что-нибудь нормальное".

Кузьма в начале музыкальной карьеры (скриншот)

Первым сигналом успеха группы стали "Птахи", выпущенные в 1995 году. А настоящая популярность наступила через два года с выходом меланхолического альбома "Сказки", продававшегося на двух кассетах.

Особенно сейчас остро звучат слова из их песни: "Тікай, бо скоро буде війна, холодна і мокра, довга і зла. Квадратні на круглих будуть іти за те, що ті рівні, як їх не крути".

Во время выступления на "Таврийских играх" в Новой Каховке, 1995 год (скриншот)

Со временем популярность группы набирает обороты и молодых ребят приглашают участвовать в фестивалях и больших концертах.

Начало музыкальной карьеры группы "Скрябин" (скриншот)

Группа "Скрябин" на съемках клипа "Той прикрий світ", Киев, 1997 год (скриншот)

В начале 2000-х годов "Скрябин" в старом виде распался: Рой и Шура ушли из группы, а Андрей Кузьменко набрал новых музыкантов и основал фактически совсем другую команду с тем же названием.

Свое 15-летие уже обновленный "Скрябин" отметил "Альбомом (1989-2004)" - перепев старых и новых песен.

Андрей Кузьма во время выступления (скриншот)

Кузьма также активно работал на телевидении. Многие сезоны был ведущим в программах "Шанс" и "Шейканемо". Снимался в комедиях, писал художественные книги и занимался несколькими панковскими проектами. Самый известный из них - "Пающие трусы" так и не получили широкой популярности.

С начала российской агрессии в 2014 году музыкант активно помогал украинским военным. Не раз ездил к нашим защитникам на передовую. После гибели музыканта группа продолжает поддерживать украинских бойцов, устраивает благотворительные концерты и часть средств передает на ВСУ.

Андрей с родителями (скриншот)

Кузьма всегда тщательно скрывал личную жизнь. Не любил отвечать на вопросы о семье и очень редко делился фото близких.

Но Андрей был счастливым семьянином. Еще в 1994 году женился на художнице Светлане Бабийчук. Артист знал ее почти всю свою жизнь, поскольку она училась в противоположном классе.

Андрей с женой Светланой (скриншот)

Через три года после женитьбы у пары родилась дочь. Ее назвали Мария-Барбара - в честь любимой актрисы Кузьмы Барбары Брыльской.

Кузьма с единственной дочерью Марией-Барбарой (скриншот)

Кузьма с дочерью (скриншот)

Сейчас дочь Кузьмы вышла замуж и работает косметологом в Киеве.

Во время войны Барбара выставила футболку культового отца на аукцион. Вырученные деньги отправила на нужды Вооруженных сил Украины и медикаменты.

Жена музыканта Светлана призналась недавно в одном интервью, что когда началась война, она пошла на могилу к мужу и попросила сил, чтобы пережить вторжение россиян. Женщина по-прежнему остается в Украине.

Кузьма с женой во время отпуска в США (скриншот)

Родители Кузьмы живут недалеко от Львова. Часто вспоминают звездного сына и охотно рассказывают о нем. В одном из последних интервью мама Андрея процитировала своего сына: "Нужно жить сегодня, потому что не знаешь, какая будет твоя фотография последней".

Таким Андрея Кузьму запомнили большинство украинцев (скриншот)