Ученые выяснили, как зарядка нейтрализует роковые последствия дефицита сна

Ученые изучили влияние физической активности и нормального сна на снижение риска смертности от различных причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Выяснилось, что даже при дефиците или излишке сна, что также вызывает негативные последствия для здоровья, занятие спортом может их нейтрализовать.
Соответствующее исследование опубликовано в медицинском журнале European Journal of Preventive Cardiology.
Группа китайских ученых в этой работе решила изучить совместную связь измеряемой акселерометром физической активности и продолжительности сна с риском смертности.
Для этого исследователи использовали данные Британского биобанка со сведениями о 92 221 участнике в возрасте от 40 до 73 лет, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели в период с 2013 по 2015 год.
Продолжительность сна в сутки классифицировали как короткую (менее 6 часов), нормальную (6-8 часов) или продолжительную (более 8 часов). Общий объем физической активности делили на терцили (низкий, средний или высокий).
Физическая активность от умеренной до высокой была классифицирована как соответствующая или не соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения - не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут физической активности высокой интенсивности или эквивалентное сочетание в неделю.
Данные о смертности были собраны из регистров. Первичным исходом была смерть от всех причин. Вторичными конечными точками были смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от рака.
Согласно данным, в среднем за 7 лет наблюдения умерло 3080 участников: 1074 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1871 от онкологии.
Исследователи изучили, как физическая активность воздействует на влияние сна на смертность, сначала взглянув на объем активности, а затем на физическую активность от умеренной до высокой. Анализы были скорректированы с учетом факторов, способных повлиять на взаимосвязь (возраст, пол, этническая принадлежность, депривация, уровень образования, сезон измерения сна, индекс массы тела, диета, курение, употребление алкоголя, сменная работа и другое).
"Наши результаты показывают, что усилия по укреплению здоровья, направленные как на физическую активность, так и на продолжительность сна, могут быть более эффективными в предотвращении или отсрочке преждевременной смерти в среднем возрасте", - говорит автор исследования, доктор философии из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае Цзихуи Чжан.
Он также отметил, что исследование показывает, что "достаточное количество упражнений может частично компенсировать пагубное воздействие отсутствия хорошего ночного сна".
Напомним, недавно исследователи выяснили, как потеря всего 40-30 минут сна влияет на здоровье детей.
А также сообщалось, что ранее ученые обїяснили, к какой неожиданной болезни приводят проблемы со сном.