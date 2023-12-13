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Нацотбор на Евровидение 2024 года: все песни участников и дата финала

Когда будет финал Евровидения 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2024 уже объявили дату проведения конкурса, а также представили список песен и дополнительно девять песен, которые будут соревноваться за 11-е место в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Instagram.

Когда состоится финал Нацотбора Евровидения 2024 года

Нацотбор Евровидения 2024 года состоится третьего февраля 2024 года. И все 10 участников, попавших в шортлист финалистов, уже могут рассчитывать точное время для подготовки выступления.

Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024

В финал Национального отбора вошли талантливые и популярные артисты Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:

  • ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
  • DREVO - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "Dreamer"
  • NAHABA - "Glasss"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Но если вышеперечисленные артисты уже могут готовиться к выступлениям, то остальные 9 участников еще ждут своего права завоевать 11 место среди финалистов нацотбора Евровидения.

Право выбрать еще одного участника предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дия". В этот список вошло 9 песен:

  • ANKA - "Палала"
  • CARPETMAN - "После борьбы"
  • KARYOTYPE - "Sadness"
  • KRYLATA - "Queen"
  • PARFENIUK - "Среди ветров"
  • SHEPA - "Супернонова"
  • STASYA - "Rika"
  • SWOIIA - "Little Angels"
  • TESLENKO - "Lights go up".

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