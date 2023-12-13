Нацотбор на Евровидение 2024 года: все песни участников и дата финала

Когда состоится финал Нацотбора Евровидения 2024 года

Нацотбор Евровидения 2024 года состоится третьего февраля 2024 года. И все 10 участников, попавших в шортлист финалистов, уже могут рассчитывать точное время для подготовки выступления.

Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024

В финал Национального отбора вошли талантливые и популярные артисты Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"

DREVO - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "Dreamer"

NAHABA - "Glasss"

NAZVA - "Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY - "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Но если вышеперечисленные артисты уже могут готовиться к выступлениям, то остальные 9 участников еще ждут своего права завоевать 11 место среди финалистов нацотбора Евровидения.

Право выбрать еще одного участника предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дия". В этот список вошло 9 песен: