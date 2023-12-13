Нацотбор на Евровидение 2024 года: все песни участников и дата финала

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2024 уже объявили дату проведения конкурса, а также представили список песен и дополнительно девять песен, которые будут соревноваться за 11-е место в финале.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Instagram.
Нацотбор Евровидения 2024 года состоится третьего февраля 2024 года. И все 10 участников, попавших в шортлист финалистов, уже могут рассчитывать точное время для подготовки выступления.
В финал Национального отбора вошли талантливые и популярные артисты Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:
Но если вышеперечисленные артисты уже могут готовиться к выступлениям, то остальные 9 участников еще ждут своего права завоевать 11 место среди финалистов нацотбора Евровидения.
Право выбрать еще одного участника предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дия". В этот список вошло 9 песен:
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