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Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу

Коли буде фінал Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 вже оголосили дату проведення конкурсу, а також представили список пісень та ще додатково дев’ять пісень, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору Євробачення 2024 року 

Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться третього лютого 2024 року. І всі 10 учасників, які потрапили до шортліста фіналістів, вже можуть розраховувати точний час для підготовки виступу. 

Які пісні увійшли у фінал Нацвідбору Євробачення 2024

До фіналу Національного відбору увійшли талановиті та досить популярні артисти України, які доводять, що зараз саме час для сміливої української музики, яку має почути весь світ:

  • ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
  • DREVO - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "Dreamer"
  • NAHABA - "Glasss"
  • NAZVA -  "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Та якщо вищеперелічені артисти вже можуть готуватися до виступів, то інші 9 учасників ще чекають на своє право вибороти 11 місце серед фіналістів нацвідбору Євробачення. 

Право вибрати ще одного учасника, надається глядачам, які виберуть переможця шляхом голосування у застосунку "Дія". У цей список увійшло 9 пісень: 

  • ANKA - "Палала"
  • CARPETMAN - "Endless fight"
  • KARYOTYPE - "Sadness"
  • KRYLATA - "Queen"
  • PARFENIUK - "Серед вітрів"
  • SHEPA - "Supernonova"
  • STASYA - "Rika"
  • SWOIIA ​​- "Little Angels"
  • TESLENKO - "Lights go up".

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