Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 вже оголосили дату проведення конкурсу, а також представили список пісень та ще додатково дев’ять пісень, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.
Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться третього лютого 2024 року. І всі 10 учасників, які потрапили до шортліста фіналістів, вже можуть розраховувати точний час для підготовки виступу.
До фіналу Національного відбору увійшли талановиті та досить популярні артисти України, які доводять, що зараз саме час для сміливої української музики, яку має почути весь світ:
Та якщо вищеперелічені артисти вже можуть готуватися до виступів, то інші 9 учасників ще чекають на своє право вибороти 11 місце серед фіналістів нацвідбору Євробачення.
Право вибрати ще одного учасника, надається глядачам, які виберуть переможця шляхом голосування у застосунку "Дія". У цей список увійшло 9 пісень:
Раніше ми розповідали про те, хто став переможцем дитячого Євробачення 2023 і яке місце виборола українка.
Також читайте наш матеріал про те, що Alyona Alyona "сколихнула" заявою про Євробачення 2024.