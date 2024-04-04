В Нацполиции рассказали, как доставляют уклонистов в ТЦК

Что нужно знать уклончанам, которые находятся в розыске

По словам Ахрамеева, если человек находится в розыске от уклонения от мобилизации, предполагается определенный механизм его доставки в ТЦК.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку", - сказал он.

"После установления таких лиц мы доставляем - исключительно доставляем - в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", - рассказал представитель Нацполиции.

Так, уже в ТЦК и СП составляется постановление об админправонарушениях и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается. В противном же случае ему грозит наложение админштрафа.

"Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же у человека нет возможности доказать, что оно не появилось по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа", - пояснил Ахрамеев.