Хто представить Україну на Євробаченні 2022: список усіх претендентів та їхні пісні
Організатори Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2022 назвали імена фіналістів. Фінал Нацвідбору пройде вже 12 лютого і буде обраний учасник, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в місті Турин в травні.
Хто потрапив до списку фіналістів, що про них відомо і які вони представили пісні – читайте в матеріалі нижче.
У 2022 році представляти Україну на Євробаченні захотіло аж 284 музиканти. Журі Нацвідбору спочатку обрало 27 артистів і зараз визначили вісімку фіналістів.
Варто зазначити, що цього року правила Нацвідбору змінили. Раніше було два півфінали та фінал, а зараз тільки фінал.
Раніше у фінал потрапляло 12 учасників, зараз тільки 8. Він відбудеться 12 лютого в Центрі культури та мистецтва НАУ.
Alina Pash
Аліна Паш представить пісню "Тіні забутих предків". Ця молода співачка із Закарпаття вже кілька років очолює хіт-паради. А нещодавно вона отримала престижну премію Music Moves Europe Talents Award.
У своїх піснях у стилі фолк Аліна Паш показує українську культуру. Трек "Тіні забутих предків" – це відсилання до 1960-х років.
Cloudless
Київська поп-рок-електронна група з чотирьох осіб стала відома під час Нацвідбору у 2020 році.
Колектив потрапив у перший півфінал, але зайняв всього 4 місце. Їх треки часто використовуються в популярних українських фільмах, серіалах і програмах.
На Нацвідборі вони представили пісню All be alright - "Все буде добре". У цій композиції відчувається вплив року 80-х.
Kalush Orchestra
Колектив родом з Прикарпаття, який у своїй музиці поєднує українські традиції з сучасним репом та хіп-хопом. Один з учасників гурту, ігор Діденчук, у 2021 році виступав на сцені Євробачення у складі Go_A.
Крім нього, в групу входять: репер і вокаліст Олег Псюк, Джонні Дівній, мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик, діджей Кілімен.
Kalush Orchestra - це ще один проєкт відомої групи Kalush. На Нацвідборі вони представили пісню "Стефанія".
LAUD
Молодий український виконавець Владислав Каращук, який виступає під псевдонімом LAUD.
Він не новачок на Нацвідборі й вже кілька разів пробував свої сили. Виступав дуетом з різними українськими виконавцями та завжди був фаворитом у журі.
На Нацвідборі він представив пісню Head Under Water - "Голова над водою".
Michael Soul
Білоруський музикант, який цього року вирішив спробувати свої сили від України. У 2017 році він був бек-вокалістом в NAVIBAND.
У 2019 році він представляв Білорусь з піснею Humanize. З 2021 року він переїхав до Києва, і зараз він представив для конкурсу пісню Demons.
Our Atlantic
Колектив з Умані, який представляє музику в стилі інді-поп. Учасники гурту - випускники Уманського обласного музичного коледжу.
У 2018 році вони випустили дебютний альбом і відтоді виступають на різних музичних конкурсах по всій Україні. У 2020 році вийшов перший повний альбом групи – "Час розваг".
Зараз музиканти представили пісню "Моя любов".
ROXOLANA
Дівчина залишила роботу менеджером в сільськогосподарському бізнесі для участі в дев'ятому сезоні "Голос країни". Вона була в команді Потапа.
Після цього разом з Mamamusic Роксолана підписала контракт. Вона вже співпрацювала з Ніною Матвієнко та KAZKA.
На Нацвідборі вона представила пісню GIRLZZZZ.
WELLBOY
Гарячий хлопець з села Хрунь Сумської області, який "вистрілив" у 2019 році в" Х-фактор" і завоював любов судді Андрія Данилка.
У 2021 році він випустив сингл "Гуси", який моментально став популярним. У його музиці поєднується сільський кітч з репом і альтернативною попмузикою.
Ведучі Євробачення 2022
Провідною основної сцени в Україні стане Маша Єфросиніна, за лаштунками - талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто потрапив у лонгліст Нацвідбору на Євробачення 2022.
А також ми розповідали про те, що The Rasmus націлилися на Євробачення 2022 з піснею про сильних жінок.