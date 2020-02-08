Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися перший півфінал

Євробачення 2020 стартує в Роттердамі (Нідерланди) вже в травні, а сьогодні, 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору України на міжнародний пісенний конкурс. Хто візьме участь у нацвідборі, коли й де дивитися - в матеріалі Styler.

Національний відбір покажуть о 19:00 у прямому мовленні телеканалів UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА і СТБ.

Учасники першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020 (за порядком виступів):

Гурт [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUTЬ

Go-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Учасники першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Як проголосувати за свого фаворита

Після того, як всі вісім учасників представлять свої пісні для міжнародного пісенного конкурсу, буде відкрита лінія для голосування. Глядачі зможуть віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість повідомлення 0,94 грн). Код учасника - його порядковий номер виступу.

За одного учасника можна буде проголосувати лише один раз. Коли голосування буде закрито, бали глядачів і журі підсумують і оголосять переможців півфіналу. У фінал вийдуть троє з восьми учасників.

Варто відзначити, що якщо два учасника наберуть однакову кількість балів, переможе той, у кого буде більше балів від глядацького голосування.

Журі та ведучі конкурсу

Судити учасників національного відбору 2020 будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Беззмінним ведучим прямих ефірів стане Сергій Притула. А ведучим включень з бекстейджа стане Володимир Бірюков, теле- і радіожурналіст з 11-річним досвідом висвітлення конкурсу Євробачення.

Другий півфінал нацвідбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь Fo Sho, Garna, GIO, MoonZoo, TVORCHI, Олександр Порядинський, Девід Аксельрод, KHAYAT.

22 лютого глядачі зможуть вибрати фіналіста з шістьох переможців півфіналів.

Нагадаємо, Євробачення відбудеться в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.