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Євробачення 2020: Україна дізналася дату участі в конкурсі

STYLERТелешоу    29.01.2020 - 09:33
Євробачення 2020: Україна дізналася дату участі в конкурсі
Євробачення 2020 - результати жеребкування (колаж РБК-Україна)

На жеребкуванні конкурсу Євробачення 2020 визначили, яка країна в якому півфіналі

Євробачення 2020 почнеться в Роттердамі в Нідерландах 12 травня, і після проведення жеребкування стало відомо, представники яких країн виступлять у першому півфіналі.

Усього на 65-й міжнародний пісенний конкурс в цьому році вирушать представники 41 держави.

Після першого півфіналу 12 травня, другий намічений на 14 травня, а фінал - на 16-е.

Згідно з результатами жеребкування, яке провели в мерії Роттердама, учасник від України вийде на сцену 12 травня - у другій частині першого півфіналу.

Тоді ж з українським конкурсантом будуть виступати також артисти з Арезбайджана, Бельгії, Хорватії, Кіпру, Ізраїлю, Мальти, Норвегії та Румунії.

Євробачення 2020: Україна дізналася дату участі в конкурсі

Євробачення 2020 - результати жеребкування щодо учасників у першому півфіналі (Фото: скрін eurovisionworld.com)

Фіналістів визначатимуть члени журі з представників Італії, Німеччини та Нідерландів.

У першому півфіналі буде 17 країн, а в другому - 18.

Євробачення 2020: Україна дізналася дату участі в конкурсі

Євробачення 2020 - результати жеребкування щодо учасників у другому півфіналі (Фото: скрін eurovisionworld.com)

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2020 відбудеться 16 травня на сцені "Ahoy Arena".

Нагадаємо, що в Україні вже провели жеребкування півфіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 і назвали учасників в першому і другому півфіналах 8 і 15 лютого. Дізнатися, хто ж буде представляти нашу країну на конкурсі, можна буде 22 лютого.

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