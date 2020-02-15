ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацвідбір на Євробачення 2020: порядок виступів у другому півфіналі

STYLERТелешоу    15.02.2020 - 16:22
Нацвідбір на Євробачення 2020: порядок виступів у другому півфіналі
Євробачення 2020 (колаж: РБК-Україна)

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 стартує 15 лютого

Національний відбір на Євробачення 2020 другий півфінал відбудеться 15 лютого - в ньому також виступлять 8 учасників, як і в першому.

Глядачі зможуть побачити номери артистів в прямому ефірі з 19.00 на телеканалах UA:Перший, UA:Культура та СТБ, а також онлайн на YouTube цих каналів.

Ведучим шоу, яке проведуть в київському Палаці культури "КПІ", традиційно буде Сергій Притула, а в суддівське журі входять Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Хто візьме участь у другому півфіналі та порядок виступів

  1. MoonZoo feat. F. M. F. Sure
  2. Fo Sho
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. Garna
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Нагадаємо, що в першому півфіналі за сумою голосів пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A - ці артисти набрали найвищі оцінки від суддів і за глядацьким голосуванням і тепер виступатимуть у фіналі 22 лютого.

KRUTЬ отримали 8 балів від глядачів і журі, у Jerry Heil 6 балів від глядачів і 7 від журі, а у Go-A 7 балів від глядачів та 6 від журі.

Міжнародний конкурс Євробачення 2020 стартує 12 травня в Нідерландах в Роттердамі, а грандфінал пройде 16 травня.

Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися другий півфінал Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову
Новини України НацвідбіртелешоуЄвробачення 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся