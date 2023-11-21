В Нацмузее провели занятие по йоге, накрыв фото с Мариуполя простынями: детали скандала

В одном из помещений Национального музея Тараса Шевченко разрешили провести занятия по йоге. В тот день было запланировано открытие выставки фотографа Евгения Малолетки с Мариуполя. Однако для того чтобы "поймать дзен", организаторы решили завесить фото.

При подготовке материала использовались источники: видео в TikTok, пост журналистки Кристины Бердинских в Facebook, пост фотографа Евгения Малолетки в Facebook, пост спортивного клуба Smartass в Instagram.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно об этом скандале.

Что произошло в музее

В преддверии открытия выставки фото из Мариуполя в Национальном музее Тараса Шевченко столичный спортивный клуб решил провести там занятия по йоге. Они опубликовали в своих социальных сетях анонс, однако из-за возмущения людей его пришлось удалить.

Но не отменять занятие.

"Фитнес-клуб решает провести занятия по йоге в музее на этом же первом этаже. И делает видео анонс в инсте на фоне этих фото. В комментариях люди возмутились, конечно. Анонс удалили. И что дальше делает йога студия и музей? Не отказываются от события, а договариваются, что занятие пройдет утром до открытия музея, а фотографии чем-нибудь накроют", - заметила ситуацию журналистка Кристина Бердинских.

Анонс занятия по йоге в музее от спортивного клуба (фото: facebook.com/kristina.berdinskikh)

Автор просто спрятанных фотографий Евгений Малолетка также отреагировал на ситуацию.

"Это такой бизнес по-украински. Где Национальный музей Тараса Шевченко и эта спортивная студия решили, что чихать они хотели на всех. В том числе на погибших и их семей. Сначала музей хотел снять работы, но организаторы им запретили, поэтому они просто решили их закрыть простынями", - написал он.

Видео, подтверждающее, что йога таки состоялась, появилась на странице одной из участниц занятия в TikTok. На кадрах достаточно отчетливо видны белые полотна, висящие на стенах.

Реакция спортивного клуба и музея

После огласки организаторы мероприятия написали в социальных сетях пост с извинениями и объяснили, что произошел якобы форс-мажор.

"Тренировка должна была проходить при наличии предыдущей экспозиции, однако она была изменена на выставку военных фото. Вместе с администрацией музея было принято решение временно закрыть часть экспозиции на период тренировки и открыть сразу после ее завершения - до открытия музея", - написали организаторы.

Они также добавили, что тренировка была благотворительной, во время которой удалось собрать средства на нужды музея.

А вот мнение директора музея Дмитрия Стуса несколько отличается.

"А что, люди, здесь живущие, не могут иметь право на релакс?" - сказал он в комментарии "УП".

Что думают украинцы