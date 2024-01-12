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Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатно

Пятница 12 января 2024 08:35
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Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатно Фото: Старый музей в Берлине в 2022 году (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристы и жители Берлина смогут бесплатно посетить 60 музеев города в первые недели месяца в 2024 году. Такая инициатива ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.

"Музейное воскресенье" в Берлине будет действовать в течение двух лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Как попасть в музей бесплатно

Сенатор по культуре в Берлине Джо Чиало подтвердил продолжение схемы бесплатного входа в музеи и обеспечил финансирование инициативы на следующие два года.

В перечень со свободным входом включены самые популярные музеи с уникальными и знаменитыми экспонатами, например, Altes Museum (Старый музей), Gemäldegalerie (Берлинская картинная галерея) и Pergamon Museum (Пергамский музей), а также меньшие заведения, такие как Werkbundarchiv (Музей повседневных вещей), Музей декоративно-прикладного искусства и Knoblauchhaus Museum (Дом Кноблауха).

Это означает, что и жители, и гости города найдут интересные объекты в зависимости от своих предпочтений: история, искусство или культура.

"В наших музеях много интересного, выставки и события на такие темы, как искусство, дизайн, религия, история, природа, повседневная культура, история города и технологии. В Берлинское музейное воскресенье каждый найдет что-то для себя", – говорится на музейном сайте.

В 2023 году Музейное воскресенье привлекло 750 000 посетителей, это на 35% больше, чем в 2022 году. Чаще всего гостями были молодые люди из окрестных районов.

Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатноФото: Здание Пергамского музея ( pixabay.com )

Чтобы попасть в самые популярные музеи – например, в Старый музей, Берлинскую картинную галерею и Пергамский музей, посетители должны получить билет на определенное время онлайн. Слоты становятся доступными за неделю до каждого музейного воскресенья и обычно их быстро разбирают.

Если не удалось сделать бронирование, можно отправиться в другие музеи, многие из которых принимают посетителей без записи.

Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатноФото: Посетители в берлинском музее (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)

Какие интересные музеи можно увидеть в Берлине

Самые интересные музеи, которые можно будет посетить бесплатно:

  • Старый музей (Altes Museum) до 1845 года назывался Королевский музей (Königliches Museum). Здание было построено в 1820 году для размещения художественной коллекции семьи прусских королей. После реставрации 1966 года в музее размещена коллекция предметов искусства античности.
  • Берлинская картинная галерея – один из ведущих художественных музеев Европы, где хранится коллекция картин 13-18 веков. В коллекции галереи есть шедевры мировой живописи, включая работы Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Рубенса и Рембрандта. Галерею открыли в 1830 году, а реконструировали в 1998 году.
  • Пергамский музей – самый посещаемый музей Берлина. Он расположен на Музейном острове в центре города. Музей построили в 1930 году для Пергамского алтаря (мраморный алтарь, посвященный Зевсу). Сейчас в коллекции музея можно увидеть образцы поздней античной живописи и скульптуры, хеттского, ассирийского, вавилонского и персидского искусства и экспонаты Исламского музея.

Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатноФото: Панорама в Пергамском музее (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)

Дни, когда можно планировать бесплатный поход в музей

В 2024 году Музейные воскресенья приходятся на следующие даты:

  • 4 февраля;
  • 3 марта;
  • 7 апреля;
  • 5 мая;
  • 2 июня;
  • 7 июля;
  • 4 августа;
  • 1 сентября;
  • 6 октября;
  • 3 ноября;
  • 1 декабря.

Чтобы спланировать визит и изучить доступные варианты, посетителям рекомендуется проверить официальный сайт.

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