Знаменитые экспонаты. В Берлине 60 музеев можно будет посетить бесплатно
Туристы и жители Берлина смогут бесплатно посетить 60 музеев города в первые недели месяца в 2024 году. Такая инициатива ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.
"Музейное воскресенье" в Берлине будет действовать в течение двух лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Как попасть в музей бесплатно
Сенатор по культуре в Берлине Джо Чиало подтвердил продолжение схемы бесплатного входа в музеи и обеспечил финансирование инициативы на следующие два года.
В перечень со свободным входом включены самые популярные музеи с уникальными и знаменитыми экспонатами, например, Altes Museum (Старый музей), Gemäldegalerie (Берлинская картинная галерея) и Pergamon Museum (Пергамский музей), а также меньшие заведения, такие как Werkbundarchiv (Музей повседневных вещей), Музей декоративно-прикладного искусства и Knoblauchhaus Museum (Дом Кноблауха).
Это означает, что и жители, и гости города найдут интересные объекты в зависимости от своих предпочтений: история, искусство или культура.
"В наших музеях много интересного, выставки и события на такие темы, как искусство, дизайн, религия, история, природа, повседневная культура, история города и технологии. В Берлинское музейное воскресенье каждый найдет что-то для себя", – говорится на музейном сайте.
В 2023 году Музейное воскресенье привлекло 750 000 посетителей, это на 35% больше, чем в 2022 году. Чаще всего гостями были молодые люди из окрестных районов.
Фото: Здание Пергамского музея ( pixabay.com )
Чтобы попасть в самые популярные музеи – например, в Старый музей, Берлинскую картинную галерею и Пергамский музей, посетители должны получить билет на определенное время онлайн. Слоты становятся доступными за неделю до каждого музейного воскресенья и обычно их быстро разбирают.
Если не удалось сделать бронирование, можно отправиться в другие музеи, многие из которых принимают посетителей без записи.
Фото: Посетители в берлинском музее (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)
Какие интересные музеи можно увидеть в Берлине
Самые интересные музеи, которые можно будет посетить бесплатно:
- Старый музей (Altes Museum) до 1845 года назывался Королевский музей (Königliches Museum). Здание было построено в 1820 году для размещения художественной коллекции семьи прусских королей. После реставрации 1966 года в музее размещена коллекция предметов искусства античности.
- Берлинская картинная галерея – один из ведущих художественных музеев Европы, где хранится коллекция картин 13-18 веков. В коллекции галереи есть шедевры мировой живописи, включая работы Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Рубенса и Рембрандта. Галерею открыли в 1830 году, а реконструировали в 1998 году.
- Пергамский музей – самый посещаемый музей Берлина. Он расположен на Музейном острове в центре города. Музей построили в 1930 году для Пергамского алтаря (мраморный алтарь, посвященный Зевсу). Сейчас в коллекции музея можно увидеть образцы поздней античной живописи и скульптуры, хеттского, ассирийского, вавилонского и персидского искусства и экспонаты Исламского музея.
Фото: Панорама в Пергамском музее (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)
Дни, когда можно планировать бесплатный поход в музей
В 2024 году Музейные воскресенья приходятся на следующие даты:
- 4 февраля;
- 3 марта;
- 7 апреля;
- 5 мая;
- 2 июня;
- 7 июля;
- 4 августа;
- 1 сентября;
- 6 октября;
- 3 ноября;
- 1 декабря.
Чтобы спланировать визит и изучить доступные варианты, посетителям рекомендуется проверить официальный сайт.
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