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У Києві у пенсіонерки виявили склад боєприпасів на балконі (фото)

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 09:44
У Києві у пенсіонерки виявили склад боєприпасів на балконі (фото)
У Києві у пенсіонерки знайшли на балконі склад зброї (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсіонерка з Києва розповіла, кому може належати арсенал на її балконі

У Києві у 73-річної пенсіонерки виявили на балконі цілий склад боєприпасів. Старенька сама подзвонила в поліцію і повідомила про дивну знахідку.

73-річна мешканка Києва вирішила прибрати на своєму балконі та несподівано знайшла там небезпечні речі – гранати та патрони. Перелякана пенсіонерка сама зателефонувала на гарячу лінію і повідомила про свою знахідку. Деталі розповіли на сторінці Патрульної поліції Києва в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні на лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила прибрати на балконі та виявила серед своїх речей зайве. Патрульні, які прибули на виклик, виявили в будинку 73-річної жінки предмети, схожі на гранати та патрони до автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні поліції.

Пенсіонерка припустила, що предмети можуть належати чоловікові, який орендує у неї одну кімнату і допомагає їй з домашніми справами.

На місце події патрульні викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу Деснянського району. До їх приїзду місце охороняли для безпеки громадян. На цей момент проводяться слідчо-оперативні заходи.

У Києві у пенсіонерки виявили склад боєприпасів на балконі (фото)У Києві у пенсіонерки виявили склад боєприпасів на балконі (фото)У Києві у пенсіонерки виявили склад боєприпасів на балконі (фото)

У Києві на балконі у пенсіонерки виявили склад зброї (Фото: Патрульна поліція Києва)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві біля Офісу президента затримали чоловіка з гранатою.

А також розповідали про те, що в Харківській області виявили цілий арсенал зброї в підвалі гаража.

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