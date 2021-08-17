Нацбанк змінює дизайн гривень: дивіться, як виглядатимуть нові банкноти

В Україні з'являться нові гривні. Так, з 20 серпня в обіг буде введено дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень. Вони присвячені 30-річчю Незалежності України.
Як виглядатимуть купюри і у чому їхня "фішка" - читайте у нашому матеріалі нижче.
Якщо ви очікуєте побачити щось дуже відмінне від того, що є на сьогодні - то ви розчаруєтесь. Річ у тім, що нові банкноти майже повністю відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень.
Але при цьому, звісно, мають і відмінність - на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Оновлених 100-гривневих банкнот зразка 2014 року буде надруковано 30 тисяч штук.
Основний малюнок лицьового боку - портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.
Нова 100-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Оновлених 500-гривневих банкнот зразка 2015 року теж буде надруковано 30 тисяч штук.
Основний малюнок лицьового боку - портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Києво-Могилянської академії. І також банкнота міститиме святкову айдентику - "30 років Незалежності України".
Нова 500-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк").
Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень - 114 гривень, банкноти номіналом 500 гривень - 512 гривень.
До цього моменту Нацбанк теж випускав пам'ятні банкноти:
Пам'ятна банкнота 20 гривень (фото: coins.bank.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що українцю в супермаркеті дали на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 грн.
Читайте також про те, які банкноти сьогодні є актуальними і єдиним законним платіжним засобом в Україні, а які можна просто "повісити у рамочку".