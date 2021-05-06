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У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Новость на русском → США, Четвер 06 травня 2021 16:29
У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою Колаж РБК-Україна: з'явилися фото будинку біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою
Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилися фотографії пляжного будинку біля океану в Північній Кароліні, де Білл Гейтс відпочивав з колишньою дівчиною Енн Вінблад, будучи одруженим на Мелінді Гейтс.

Про це повідомляє Daily Mail.

У триповерховому будинку знаходиться чотири спальні, дві ванні кімнати, власна альтанка з видом на океан, а також особиста доріжка до пляжу.

У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Будинок, відомий як Castle Sween, називають "королівським притулком для любителів пляжного відпочинку". Площа будинку становить 439 метрів квадратних. Його можна орендувати від 600 доларів за ніч.

У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Білл і Вінблад зустрічалися в 80-х, але розлучилися в 1987 році. Цікаво, що в тому ж році він зустрів свою майбутню дружину Мелінду. Після того як Білл і Мелінда одружилися, вони дійшли згоди, що він може проводити щорічну відпустку з Вінблад.

У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Протягом десятиліть глава Microsoft їздив до будинку своєї колишньої подруги з видом на Атлантичний океан, де вони проводили час, катаючись на баггі, дельтапланах і гуляючи по пляжу.

У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Вінблад значиться в записах про власність як піклувальник будинку, який з 2016 року використовувався для здачі в оренду. Він був побудований в 1982 році.

У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Відносини Білла з Вінблад опинилися в центрі уваги на цьому тижні після того, як мільярдер і його дружина Мелінда оголосили про розлучення після 27 років спільного життя. У пари є троє дітей.

Пізніше стало відомо, з чим залишиться жружина Білла Гейтса після розлучення.

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