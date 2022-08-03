В Україні стрімко впала ціна на популярний овоч
В Україні впала ціна на популярний овоч борщового набору - буряк. Так, вартість знижується вже останні два тижні.
Про таку тенденцію пише AgroNews.
Причини зниження ціни
Буряк падає в ціні, через те, що попит на нього сильно зменшується.
На цей момент буряк в роздробі можна купити за ціною 12-16 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж минулого тижня.
Чергове зниження відпускних цін у сегменті експерти галузі пов'язують з перенасиченням ринку буряком.
Також сьогодні спостерігається значне зниження попиту на буряк, а збирання врожаю йде досить активно майже у всіх регіонах країни. В таких умовах виробники змушені знижувати ціни і йти на поступки.
Незважаючи на те, що ціна на буряк в Україні знижується вже другий тиждень поспіль, вона все одно значно вище торішньої.
До кінця липня 2021 року буряк коштував в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж сьогодні.
Скільки зараз коштує буряк
Відзначимо, що в супермаркетах зараз популярний овоч стартує від 16 гривень за кілограм. Знайти його в кожному магазині - не проблема.
Як ми раніше писали, експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.
До речі, раніше ми писали про те, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.