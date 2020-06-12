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Зеленський поправив спідничку Наташі Корольовій: було дуже вузьке плаття

STYLERПерсони    12.06.2020 - 17:25
Зеленський поправив спідничку Наташі Корольовій: було дуже вузьке плаття
Наташа Корольова згадала про інцидент з Володимиром Зеленським (колаж РБК-Україна)

Скандальна Наташа Корольова згадала, як Володимир Зеленський поправляв їй вузьку спідницю на зйомках

Одіозна російська співачка з українським корінням Наташа Корольова розповіла, як під час зйомок президент України Володимир Зеленський поправив їй вузьку спідницю. Неоднозначну заяву артистка зробила в присутності свого чоловіка під час інтерв'ю Регіні Тодоренко. Зараз же співачка вирішила прокоментувати інцидент і внести більше однозначності у свою заяву.

Як розповіла артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ", неоднозначний момент у відносинах між нею і президентом України стався ще під час того, коли Володимир Зеленський будував кар'єру коміка. Наташа згадала про свої творчі відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, а саме як Володимир Олександрович під час виступу поправив їй спідницю.

"Я знімалася у "Вечірньому Києві" і у нас там була така мізансцена. У мене було дуже вузьке плаття, і я сиділа довго, а потім, коли встала, спідниця пішла вгору... І якось так воно все логічно лягло і я кажу: "Володя, поправ мені, будь ласка, спідничку", - згадала артистка.

Також співачка прокоментувала стосунки з Володимиром Зеленським, коли він уже став президентом.

"Ну, я, знаєш, Слав, не стежу. Не хочу навіть особливо, знаєш, впроваджуватися туди. Але все так неоднозначно і непросто, і не знаю, чи радий сам Володимир Олександрович", - додала Королева.

Наташа Корольова розповіла, як Зеленський поправив їй спідницю

Нагадаємо, що раніше Наташа Корольова, яка виявилася сусідкою Анастасії Заворотнюк, розповіла про її стан на поточний момент.

Варто відзначити, що раніше Наташа Корольова особисто звернулася до Володимира Зеленського за допомогою.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийинтервьюартисткаНаташа Королева
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