Наталка Денисенко ответила, как война изменила ее мужа-актера, который сейчас в ВСУ

Актриса отметила, что война открыла в супруге новые качества.

"Я чувствую к нему тотальное уважение. Он всегда был сильным человеком, но война открыла в нем еще больше выдержки, мужества и мудрости. Восхищаюсь тем, как он держится, как находит в себе силы быть опорой для других даже в самые трудные моменты. Мы не так часто видимся, как хотелось бы, но я ценю каждую встречу", - подчеркнула актриса.

В то же время она рассказала, как они поддерживают отношения на расстоянии. Денисенко призналась, что они не любят разговаривать по телефону.

"Мы не звоним друг другу - мой муж никогда не любил долгих разговоров по телефону. Обычно это аудиосообщение или видео. Например, я записываю что-то о нашем сыне Андрюше - как у него дела, что его интересует, какие у него новые открытия. В ответ муж тоже посылает видео или голосовое сообщение. В этих коротких обращениях нет лишних слов, но главное - забота, тепло и ощущение, что мы все равно рядом, даже на расстоянии", - подытожила артистка.



Наталка Денисенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о службе Андрея Фединчика

Актер с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие. Сначала присоединился к теробороне, а ныне является действующим военнослужащим. Где именно он служит и какую работу выполняет в ВСУ, ни Наталка Денисенко, ни сам Фединчик не рассказывают.

В конце 2024 года ему сделали сложную операцию в Ужгороде.

Вскоре Денисенко подробнее рассказала о его диагнозе мужа, из-за чего его прооперировали. Фединчику сделали фораминотомию, то есть врачи расширили отверстие между позвонками, и это позволило снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, военнослужащему установили титановые импланты в позвоночник.



Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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