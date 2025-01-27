Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два года

Как Денисенко комментирует покупку машины

В январе она стала обладательницей новенького Mercedes-Benz. Во время общения с журналистами Денисенко призналась, что давно хотела ездить за рулем такого автомобиля.

По словам Наталки, ей даже советовали купить новый транспорт и избавиться от старого, но она раньше не решалась, поскольку была убеждена, что тратить средства на подобное в период полномасштабной войны - не совсем то, что стоит делать. Однако впоследствии знаменитость таки изменила свое мнение по этому поводу.

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала этот год. Мой продюсер говорит: "Наташа, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, не время для этого, это может кого-то триггерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", - поделилась деталями актриса.

Наталка Денисенко (скриншот)

Денисенко сама не стала озвучивать сумму, однако когда журналистка назвала приблизительную стоимость машины, то Наталка не стала возражать. Mercedes-Benz, о котором мечтала актриса, стоит около 60 тысяч долларов (примерно 2 542 200 гривен). Чтобы приобрести машину, ей пришлось собирать на нее два года и усердно работать.

"Нет, я думаю, что больше (чем год собирала средства - прим. ред.). Где-то два года я откладывала", - сказала звезда.

Напомним, о покупке машины Денисенко сообщила в своих соцсетях и показала серию радостных stories. В одной из них она призналась, что "ее маленькая Наташа внутри радовалась", ведь она смогла осуществить свою мечту и сама заработать на этот автомобиль. Также актриса показала фото, которое мечтала сделать давно.

Наталка Денисенко купила новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кто такая Наталка Денисенко

Это 35-летняя актриса, звезда многих украинских фильмов и сериалов. Она замужем за своим коллегой, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ. Вместе супруги воспитывают сына Андрея. Отношения пары начались на съемочной площадке, где они сыграли влюбленную пару.

Кроме официальной свадьбы, звезды устраивали свадебное празднование на Мальдивах и другие. В общем влюбленные сыграли четыре свадьбы, о чем Денисенко рассказывала в прошлом. Для Фединчика это второй брак - ранее он был в законных отношениях с женщиной по имени Виктория.

Наталка Денисенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)