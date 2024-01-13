Наталка Денисенко в купальнике блеснула подтянутой фигурой на фоне зимних Карпат (фото)

Наталка Денисенко показала, как отдыхает в Карпатах

Звезда призналась, что ей очень понравилось место, где она проводит свой зимний отпуск.

Она уже успела попариться в бане, посидеть в чане под открытым небом, отведать местную кухню.

Наталка Денисенко в Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Не забыла Денисенко также продемонстрировать поклонникам свою стройную фигуру, надев золотистое бикини.

Наталка Денисенко в Карпатах (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Напомним, перед Карпатами Наталка отдыхала в Одессе вместе с сыном и мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Там они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж и отвели сына в океанариум.

Под кадрами, опубликованными в Instagram, Фединчика обвинили в "прикрытии службой".

"Не знаю, где так можно служить, что почти каждый месяц видеться и отдыхать с семьей. Ребята с востока больше года без ротаций и отпусков. Сплошная несправедливость: одни в ВСУ имеют право на отдых, а другие - больше года не видят семью. Одни воюют, а другие прикрываются службой", - написал один из фолловеров.

Наталка не промолчала и стала на защиту любимого: "Зависть - не то чувство, которого заслуживают семьи военных. Если бы я могла все вам рассказать, то вы бы не писали таких сообщений. Почему-то мне стыдно за вас".