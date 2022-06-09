ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названі суперовоч і суперфрукт, які потрібно купувати в режимі суворої економії

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 19:15
Названі суперовоч і суперфрукт, які потрібно купувати в режимі суворої економії Названі суперовоч і суперфрукт номер один (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Режим економії зараз настав у багатьох українців. Хтось вимушено сидить в безстроковій відпустці, у когось все складніше стає з фінансами. Але і при обмеженому бюджеті можна скласти раціон так, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та елементи.

Який суперовоч і суперфрукт повинні бути в раціоні навіть при режимі суворої економії, розповіли в Ukrhealth.

Дотримуватися здорового харчування при постійному зростанні цін на продукти важливо і потрібно. Більш дорогі джерела вітамінів можна замінити на аналоги дешевше.

Суперовоч номер 1

На думку багатьох експертів, найважливішим овочем в раціоні є цибуля. Його потрібно купувати та вживати в їжу навіть при самому обмеженому бюджеті.

У половині склянки сирої цибулі міститься 1 г білка, про г жиру, 7 г вуглеводів, 117 мг кальцію (4% добової норми), 6 мг вітаміну С (8% добової норми), 15 мікрограмів фолієвої кислоти.

Така кількість поживних речовин не велика, як в інших овочах. Але при регулярному вживанні це підтримає організм.

У цибулі є антиоксидант кверцетин, який знижує ризик захворювань серця, допомагає регулювати рівень цукру в крові. А цибуля з часником, за даними деяких досліджень, допомагає знизити ризик виникнення декількох видів раку, в тому числі й раку молочної залози.

У цибулі відмінні антибактеріальні властивості, він відмінний допомагає боротися з бактеріями, в тому числі й тими, які викликають харчові проблеми.

Суперфрукт номер 1

При обмеженому бюджеті потрібно обов'язково їсти банани. Вони недорогі, але користь організму приносять колосальну.

В одному середньому банані міститься: 1 г білка, 27 г вуглеводів, 14 г природного цукру, 3 г клітковини, 422 мг калію (16% добової дози).

Експерти рекомендують купувати злегка недозрілі банани, бо в них є резистентний крохмаль, який допомагає поліпшити здоров'я кишечника і має функції природного пробіотика.

Ще банани покращують контроль рівня цукру в крові та допомагають підтримати здорову вагу. Ще цей фрукт знижує ризик розвитку серцевих захворювань, знижує артеріальний тиск.

У банани також є речовини, які виконують функцію нейромедіаторів - це покращує настрій і знижує ризик тривожності.

До речі, в їжу можна вживати навіть шкірку бананів, тому, що це відмінне джерело клітковини - її потрібно ретельно вимити.

До речі, раніше ми розповідали про те, чим можна замінити м'ясо і як навчитися їсти перловку.

А також ми писали про те, чим можна замінити дорогу рибу і горіхи під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
еда Здорове харчування Здорова їжа
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими