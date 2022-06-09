Названі суперовоч і суперфрукт, які потрібно купувати в режимі суворої економії

Режим економії зараз настав у багатьох українців. Хтось вимушено сидить в безстроковій відпустці, у когось все складніше стає з фінансами. Але і при обмеженому бюджеті можна скласти раціон так, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та елементи.

Який суперовоч і суперфрукт повинні бути в раціоні навіть при режимі суворої економії, розповіли в Ukrhealth.

Дотримуватися здорового харчування при постійному зростанні цін на продукти важливо і потрібно. Більш дорогі джерела вітамінів можна замінити на аналоги дешевше.

Суперовоч номер 1

На думку багатьох експертів, найважливішим овочем в раціоні є цибуля. Його потрібно купувати та вживати в їжу навіть при самому обмеженому бюджеті.

У половині склянки сирої цибулі міститься 1 г білка, про г жиру, 7 г вуглеводів, 117 мг кальцію (4% добової норми), 6 мг вітаміну С (8% добової норми), 15 мікрограмів фолієвої кислоти.

Така кількість поживних речовин не велика, як в інших овочах. Але при регулярному вживанні це підтримає організм.

У цибулі є антиоксидант кверцетин, який знижує ризик захворювань серця, допомагає регулювати рівень цукру в крові. А цибуля з часником, за даними деяких досліджень, допомагає знизити ризик виникнення декількох видів раку, в тому числі й раку молочної залози.

У цибулі відмінні антибактеріальні властивості, він відмінний допомагає боротися з бактеріями, в тому числі й тими, які викликають харчові проблеми.

Суперфрукт номер 1

При обмеженому бюджеті потрібно обов'язково їсти банани. Вони недорогі, але користь організму приносять колосальну.

В одному середньому банані міститься: 1 г білка, 27 г вуглеводів, 14 г природного цукру, 3 г клітковини, 422 мг калію (16% добової дози).

Експерти рекомендують купувати злегка недозрілі банани, бо в них є резистентний крохмаль, який допомагає поліпшити здоров'я кишечника і має функції природного пробіотика.

Ще банани покращують контроль рівня цукру в крові та допомагають підтримати здорову вагу. Ще цей фрукт знижує ризик розвитку серцевих захворювань, знижує артеріальний тиск.

У банани також є речовини, які виконують функцію нейромедіаторів - це покращує настрій і знижує ризик тривожності.

До речі, в їжу можна вживати навіть шкірку бананів, тому, що це відмінне джерело клітковини - її потрібно ретельно вимити.