Настя Цимбалару назвала топ-3 любимые книги, которые вдохновляют ее

Украинская актриса, звезда сериалов и благотворительница в пользу ВСУ Анастасия Цимбалару назвала любимые книги, которые запали ей в сердце.

"Правда о деле Гарри Квеберта" (Жоэль Диккер)

Молодой писатель Маркус Гольдман прославился после выпуска своего первого романа. Однако никак не может найти вдохновение для следующей книги. И тогда просит помощи у наставника - одного из самых известных авторов современности Гарри Квеберта.

И получает от него не только советы, но и уголовное дело: Квеберта обвиняют в убийстве 33-летней давности. Маркус собирается докопаться до правды и написать книгу именно об этом.

"Камень. Ножницы. Бумага" (Элис Фини)

Триллер описывает увлекательную историю супругов Адама Райта и Амелии, которые прожили вместе 10 лет. У пары есть традиция: каждый год обмениваться подарками, которые символизируют год брака. А еще женщина пишет сентиментальное и честное письмо мужу, хотя и не позволяет прочитать его. Но на 10-ю годовщину оба понимают, что в их отношениях что-то изменилось.

Супруги решают поехать в историческую часовню на Шотландском нагорье. Спасет ли это их брак, если кто-то из них лжет?

"Соловей" (Кристин Генна)

События романа разворачиваются во времена Второй мировой войны в оккупированной Франции. Вьянн Мориак - сельская учительница, муж которой ушел на войну, вынуждена выживать без еды, денег и делить кров с врагом. А ее сестра Изабель присоединяется к движению сопротивления. Она становится неуловимой проводницей, которая спасает десятки военных пилотов. И у каждой из них свой путь и подвиг на этой войне.

"Все эти книги - ну совсем разные по стилистике и тематике. Здесь есть и детективная интрига, и вечная любовь, и моменты, с которых вы точно сможете посмеяться", - отметила Настя.

Напомним, что Анастасия Цимбалару - это известная украинская актриса театра и кино. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как "Новорічна шкереберть", "Дільничний з ДВРЗ", "Папік-2", "Дівчата", "Вибір матері" и других.

Анастасия Цымбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Анастасия была замужем за украинским актером Григорием Баклановым, который сыграл Лаврину в сериале "Спіймати Кайдаша". В марте 2024 года пара объявила о разводе. Несмотря на это, они остаются в хороших отношениях и продолжают общаться.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

С началом полномасштабной войны в Украине Анастасия активно занимается волонтерством и помощью ВСУ. Она стала одной из инициаторов создания благотворительной платформы ActLots, которая объединила более 140 украинских актеров для сбора средств на нужды армии.