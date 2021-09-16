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Настя Каменських виступить у Києві із зіркою російського шансону і прихильницею Путіна

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Києва, Четвер 16 вересня 2021 17:33
Настя Каменських виступить у Києві із зіркою російського шансону і прихильницею Путіна Колаж РБК-Україна: Любов Успенська і Настя Каменських разом заспівають на концерті в Києві
Автор: Володимир Костирін

Російська співачка Любов Успенська, відома своєю підтримкою політики Путіна і яка відвідувала окупований Крим, в рамках свого туру в Україні дасть кілька концертів, в тому числі й у Києві, де разом з артисткою на сцену вийде зірка Настя Каменських.

Шоу рекламується на сайтах ряду концертних операторів.

Успенська дасть сольники в Харкові 17 вересня, в Дніпрі 18 вересня, в Києві 19 вересня, в Одесі 21 вересня, в Херсоні 23 вересня та у Запоріжжі 26 вересня.

Вартість квитків у різних містах варіюється від кількох сотень гривень до майже трьох тисяч.

Настя Каменських виступить у Києві із зіркою російського шансону і прихильницею Путіна

Любов Успенська дасть концерт у Києві (фото: kontramarka.ua)

На концерті в Києві в Палаці "Україна" зірка шансону виступатиме у супроводі симфонічного оркестру. Також глядачів чекає дует Успенської з Каменських - творча колаборація української та російської співачок почалася кілька років тому, коли артистки записали спільну пісню "Ти ж не забув" у 2018-му.

Відео: Настя Каменських і Любов Успенська - "Ти ж не забув"

67-річна Успенська, які багато хто пам'ятає по хітах 90-х і нульових "К единственному, нежному", "Пропадаю я", "А я сяду в кабриолет", "Значит пора", "Горчит калина", нерідко виступає в Україні, збираючи аншлаги в залах. При цьому російська артистка, яка має також громадянство США, також відвідувала тимчасово окупований Росією Крим. Ніяких заборон і санкцій після цього на відвідування нашої країни щодо співачки не запроваджувалися.

Українські активісти з обуренням раніше звертали увагу в мережі на таку ситуацію, і нагадували, що Успенська була однією з російських артистів, які підтримували агресію РФ проти України та заступалася за прихильників бойовиків на Донбасі, а також вона публічно висловлювала симпатії Путіну.

Настя Каменських виступить у Києві із зіркою російського шансону і прихильницею Путіна

Фото: скрін публікацій в росЗМІ про Успенську

Нагадаємо, раніше Олег Ляшко відпалив на концерті зірки російського шансону Успенської.

Також ми писали про те, що скандальний російський виконавець Моргенштерн збирається дати концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, хоча йому забороняли виступати в Україні. В СБУ дали чітку відповідь, чи відбудуться ці анонсовані шоу.

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