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Моргенштерн знову зібрався до України з концертами: вже анонсовано тур

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Середа 08 вересня 2021 16:49
Моргенштерн знову зібрався до України з концертами: вже анонсовано тур Фото: Моргенштерн зібрався дати концерти в Україні (instagram.com.morgen.shtern)
Автор: Володимир Костирін

Скандальний російський репер Моргенштерн, який нещодавно зізнався в любові до України, збирається дати концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі. При цьому артиста ще навесні цього року внесли в "чорний список", і СБУ на прохання Міністерства культури заборонило йому приїжджати до країни.

Проте на виступи Моргенштерна (справжнє ім'я - Алішер Валєєв) в містах України вже продають квитки. Це видно на сайтах деяких концертних операторів.

В описі до афіш зазначається, що концерти репера після скасування в червні були перенесені на листопад, і всі придбані квитки дійсні на нову дату.

Так, анонсовані концерти Моргенштерна 13 листопада в Запоріжжі, 15 листопада в Харкові та 16 листопада в Києві.

Вартість квитків на сольники російського артиста в різних містах починається від 400 гривень і закінчується на сумі майже 4,5 тисячі гривень.

Моргенштерн знову зібрався до України з концертами: вже анонсовано турМоргенштерн знову зібрався до України з концертами: вже анонсовано тур

Моргенштерн зібрався дати концерти в Україні (фото: скрін kontramarka.ua)

Тим часом заборона на виступи Моргенштерна в Україні продовжує діяти. Сам же російський виконавець вимагав виключити його з "чорного списку" Мінкульту, і кілька місяців тому подав позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Ще у квітні в СБУ назвали російського репера особою, яка створює загрозу національній безпеці. Це сталося після скандального виступу Моргенштерна в нічному клубі Одеси, де він публічно ображав українців, та його заяв у різних інтерв'ю з приводу політики президента РФ Володимира Путіна. Тоді поведінка репера на концертах і його висловлювання сильно обурили українців, а активісти просто розгромили клуб, в якому він виступав.

Раніше Моргенштерн заявив, що не сильно засмутився з приводу заборони, оскільки йому було страшно відвідувати Україну.

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