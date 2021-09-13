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СБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в Україну

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Понеділок 13 вересня 2021 15:10
СБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в Україну Моргенштерн не виступатиме в Україні (фото: instagram.com/morgen_shtern)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандальний російський виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) збирається дати концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі. Але зробити це йому не вдасться, бо він і досі створює загрозу нацбезпеці України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли у прес-службі СБУ.

То будуть концерти Моргенштерна в Україні, чи - ні?

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. А вона підтвердила, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі", - сказали у Службі безпеки України.

СБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в Україну

Моргенштерн не виступатиме в Україні (фото: instagram.com/morgen_shtern)

У вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави.

Акцентовано на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність у нашій країні.

"Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України - заборонені", - сказали нам у СБУ.

Зауважимо, що на сайтах, які розповсюджують квитки, ще досі "красуються" афіші з лицем Моргенштерна.

СБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в УкраїнуСБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в УкраїнуСБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в Україну

Скриншоти

Зазначимо також, що наразі невідомо, чи мають понести яку-небудь відповідальність організатори потенційних концертів Моргенштерна в Україні.

До слова, до Львова чи Івано-Франківська, наприклад, одіозний артист їхати боїться. Так само, як не ризикує анонсувати концерти в Одесі. Хоча до цього Алішер й зізнавався у любові до всієї України і українців.

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