В Полтавській області підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти"

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

В результаті події постраждали двоє людей, відкрито справу

У с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даним фактом вирішується питання щодо відкриття справи за ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці розшукують причетних до нападу на автомобіль "Укрпошти".

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Автор: Анастасия Рокитна