Уряд затвердив критерії ризиків розповсюдження пластикових пакетів в магазинах
Кабінет міністрів затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів. Постановою визначається періодичність планових заходів державного нагляду (контролю).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2021 р. № 1347, оприлюднену на Урядовому порталі.
Згідно з документом, до порушень віднесені такі дії:
- 1) розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів, заборонених законодавством
- 2) розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів з неналежним маркуванням
- 3) безоплатне розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг пластикових пакетів.
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:
- від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
- від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
- від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи нагляду Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за дотриманням вимог про обмеження обігу пластикових пакетів на території України здійснюються з такою періодичністю:
- з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
- із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
- з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
Нагадаємо, згідно з законом з 10 грудня забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ця заборона не поширюється на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.