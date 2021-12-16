"Закон є закон": як у Дніпрі переживають заборону безкоштовних кульків (кумедні фото)
У Дніпрі відвідувачі супермаркетів придумали альтернативу безкоштовним поліетиленовим пакетам, які заборонені в Україні з 10 грудня.
Веселі фото показали в Instagram-пабліку "Днепр Оперативный".
"Поки безкоштовні одноразові рукавички - заборону безкоштовних кульків можна пережити", - кажуть автори публікації.
Як видно на знімках, через заборону безкоштовних одноразових пакетів дніпряни вигадують купу альтернатив: ліплять цукерки до цінників, забивають продуктами одноразові рукавички (які все ще безкоштовні) або клеять по одному ціннику на кожен продукт.
"Добре хоч не гречку по крупинці на наклейки збирають", - відзначають в ДО.
Юзери підмітили, що "сосиски в рукавичках виглядають дуже круто". При цьому констатують: "закон є закон".
"Альтернатива" пакетам у супермаркетах Дніпра (фото: Instagram @dneproperativnyi)
Але не тільки в Дніпрі знаходяться такі "заповзятливі" покупці.
Наприклад, нещодавно в мережі гуляли знімки з супермаркетів Одеси та Харкова, на яких видно, як люди в рукавички наклали помідорів і перцю чилі.
"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Одеси (фото: Telegram @Одесса как она есть)
"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Харкова (фото: Telegram @vekha)
А де альтернатива?
Деякі користувачі задаються питанням: а що ж робити покупцям, які прийшли в магазин, наприклад, без свого особистого пакету?
"Народ, чому ніхто не піднімає питання: а де альтернатива? Може, в магазині повинні бути паперові пакети або пакувальний папір? А то виходить - платні пакети, а хто сказав, що вони були безкоштовні? Їхню ціну давно магазини заклали в товар. Виходить, тепер ми платимо вдвічі більше, але екології від цього не легше", - написала в коментарях під знімками з дніпровського магазину Галина Новаковська.
Відповідаємо: альтернатива є!
Так, багато супермаркетів вже давно пропонують своїм покупцям різні багаторазові мішечки, сіточки та еко-сумочки.
Ще одним варіантом можуть стати мішечки, пошиті самостійно.
Екологічним варіантом заміни пакетів можуть стати старі-добрі сумки-авоськи.
Авоська (фото: Wikimedia @Jonasek22)
Паперові пакети також вже давно є в українських супермаркетах.
Є ще один варіант - пакети з крохмалю. Упаковка таких пакетів обійдеться в середньому від 100 гривень, але надовго її не вистачить.
Що відомо про заборону безкоштовних пакетів в супермаркетах України
Кабмін заборонив поширення безкоштовних поліетиленових кульочків в рамках боротьби з пластиком.
Раніше ціна пакетів закладалася в націнку товарів, і покупці навіть не замислювалися про те, у що потрібно набирати сипучі продукти або як упакувати овочі.
Тепер же уряд вирішив встановити мінімальні роздрібні ціни на такі пакети:
- 2 грн - за пакет без ручок
- 2,50 грн - за пакет без ручок (з бічними складками) або з ручками (без бічних складок)
- 3 грн - за кульок з ручками (з бічними складками).
А ось за поширення пластикових пакетів адміністрація супермаркету буде нести штраф від 1700 до 3400 грн.
Крім того, за повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.
Читайте більше про те, яка є альтернатива одноразовим пакетам в супермаркетах після їхньої заборони.