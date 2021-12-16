"Закон є закон": як у Дніпрі переживають заборону безкоштовних кульків (кумедні фото)

У Дніпрі відвідувачі супермаркетів придумали альтернативу безкоштовним поліетиленовим пакетам, які заборонені в Україні з 10 грудня .

"Поки безкоштовні одноразові рукавички - заборону безкоштовних кульків можна пережити", - кажуть автори публікації.

Як видно на знімках, через заборону безкоштовних одноразових пакетів дніпряни вигадують купу альтернатив: ліплять цукерки до цінників, забивають продуктами одноразові рукавички (які все ще безкоштовні) або клеять по одному ціннику на кожен продукт.

"Добре хоч не гречку по крупинці на наклейки збирають", - відзначають в ДО.

Юзери підмітили, що "сосиски в рукавичках виглядають дуже круто". При цьому констатують: "закон є закон".

"Альтернатива" пакетам у супермаркетах Дніпра (фото: Instagram @dneproperativnyi)

Але не тільки в Дніпрі знаходяться такі "заповзятливі" покупці.

Наприклад, нещодавно в мережі гуляли знімки з супермаркетів Одеси та Харкова, на яких видно, як люди в рукавички наклали помідорів і перцю чилі.

"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Одеси (фото: Telegram @Одесса как она есть)

"Альтернатива" пакетам в супермаркетах Харкова (фото: Telegram @vekha)

А де альтернатива?

Деякі користувачі задаються питанням: а що ж робити покупцям, які прийшли в магазин, наприклад, без свого особистого пакету?

"Народ, чому ніхто не піднімає питання: а де альтернатива? Може, в магазині повинні бути паперові пакети або пакувальний папір? А то виходить - платні пакети, а хто сказав, що вони були безкоштовні? Їхню ціну давно магазини заклали в товар. Виходить, тепер ми платимо вдвічі більше, але екології від цього не легше", - написала в коментарях під знімками з дніпровського магазину Галина Новаковська.

Відповідаємо: альтернатива є!

Так, багато супермаркетів вже давно пропонують своїм покупцям різні багаторазові мішечки, сіточки та еко-сумочки.

Ще одним варіантом можуть стати мішечки, пошиті самостійно.

Екологічним варіантом заміни пакетів можуть стати старі-добрі сумки-авоськи.

Авоська (фото: Wikimedia @Jonasek22)

Паперові пакети також вже давно є в українських супермаркетах.

Є ще один варіант - пакети з крохмалю. Упаковка таких пакетів обійдеться в середньому від 100 гривень, але надовго її не вистачить.

Що відомо про заборону безкоштовних пакетів в супермаркетах України

Кабмін заборонив поширення безкоштовних поліетиленових кульочків в рамках боротьби з пластиком.

Раніше ціна пакетів закладалася в націнку товарів, і покупці навіть не замислювалися про те, у що потрібно набирати сипучі продукти або як упакувати овочі.

Тепер же уряд вирішив встановити мінімальні роздрібні ціни на такі пакети:

2 грн - за пакет без ручок

2,50 грн - за пакет без ручок (з бічними складками) або з ручками (без бічних складок)

3 грн - за кульок з ручками (з бічними складками).

А ось за поширення пластикових пакетів адміністрація супермаркету буде нести штраф від 1700 до 3400 грн.

Крім того, за повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.