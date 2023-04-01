"Настолько вредная, что ее нельзя читать детям": психолог предостерегает от популярной сказки

Как сказки формируют ребенка

"Я очень любила сказку о Золушке и только теперь понимаю, насколько она вредна для детского восприятия. Ее нельзя читать маленьким девочкам. Что плохого в этой романтической истории? Давайте вспоминать, как все было", - пишет эксперт.

Матико отмечает, что сказки формируют в голове ребенка сценарий, по которому потом люди во взрослом возрасте ищут себе пару, строят свои отношения и жизнь.

"Есть отдельный метод в психологии - сказкотерапия. Это один из наименее травмоопасных и безболезненных способов психотерапии. Поэтому дети так любят сказки. Они быстро воспринимают все то, о чем читают им взрослые и формируют свои будущие установки, которые затем влияют на жизнь", - объясняет психолог.

Что не так с Золушкой

Матико отмечает, что в сказке о Золушке показаны родительские роли в худшем их проявлении.

"Мачеха - это сокрушительная, конкурирующая мать. Безвольный отец - слабый, недееспособный, который не может защитить своего ребенка. Золушка - сирота, жертва психологического и физического насилия со стороны токсической мачехи и ее дочерей (сводных сестер)", - говорит психолог.

Мачеха унижает Золушку, а отец вообще не участвует в воспитании. В своем доме Золушка - служанка и даже ее настоящее имя никто не помнит.

"В голове девочки крепко-крепко сидит главная мысль: мой пол, стирай, убирай, угождай и принц придет. Он поймет, какой ты бриллиант, даже в грязном платье. Золушка все делает для других и отказывается от своих интересов, она даже не пытается их отстоять", - объясняет Матико.

Что-то хорошее может произойти с ней, но только из-за стечения обстоятельств. Потому что сама она для этого ничего не делает.

"Золушке настолько не хватает внимания, которого она недополучила в детстве, что она просто влюбляется в незнакомого принца после первого танца. Ее образ - это тотальный отказ от ответственности за свою жизнь", - говорит психолог.

Принц в сказке тоже инфантилен. На поиски девушки, в которую влюбился, не едет сам, а отправляет слуг. Да и в конце концов женится на Золушке после недели знакомства.

Девочки могут копировать поведение Золушки (фото: freepik)

Как эта сказка влияет на ребенка

Матико отмечает, что многие девушки в реальной жизни перенимают модель поведения Золушки.

"Они думают, что им просто нужно очень много работать и стараться, чтобы другие их приняли. Постепенно это перерастает в обиду, потому что в реальной жизни далеко не все "принцы" влюбляются в скромность, трудолюбие и настойчивость. Такие девушки мечтают о чуде, которое редко происходит в жизни. И чаще они вступают в абьюзивные и созависимые отношения", - говорит Матико.

Психолог объясняет, чтобы быть интересной и привлекательной для других, нужно начинать с себя и своих интересов, а не угождать другим и удовлетворять их желания.