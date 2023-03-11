Почему российские мультики вредят ребенку, даже если переведены на украинский язык: объяснение

Российские мультики "Маша и Медведь" и "Фиксики" долгое время были самыми любимыми среди украинских детей. Но этот контент вреден для малышей даже если переведен на украинский язык.

Об этом рассказала Кристина Шабат, руководитель Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом Университете, пишет сайт "Освіторія" . Также она посоветовала мультфильмы, которыми стоит заменить вышеупомянутые.

Что не так с этим мультиком

По словам эксперта, этот мультик бессодержателен и вреден. Первоначально сказки создавали для того, чтобы транслировать важные вещи и прививать ценности детям. Мультфильмы должны доносить важные понятие понятным для детей языком, в развлекательной форме. А сейчас продуцируют контент по принципу "чем смешнее, тем лучше".

Качественный мультик должен презентовать малышам нормы поведения: говорить "спасибо", "пожалуйста", спокойно ждать своей очереди, спрашивать разрешения взять чужую вещь и т.д.

"Маша и Медведь" предназначен для дошкольников. И именно в этом возрасте детей учат этим базовым правилам поведения.

Какие выводы делает ребенок из этого мультика

Пренебрежение к чужой собственности: Маша все время берет чужие вещи без разрешения, все ломает и крушит. При этом не получает наказание. Малыш за этим смотрит и думает, что можно не иметь чувствительности к разрушению чужих вещей.

Маша все время берет чужие вещи без разрешения, все ломает и крушит. При этом не получает наказание. Малыш за этим смотрит и думает, что можно не иметь чувствительности к разрушению чужих вещей. Малыши учится игнорировать слова взрослых. У ребенка не формируется понятие справедливости, появляется ощущение вседозволенности. Ведь Маша не понимает слова "стоп" и "нет".

У ребенка не формируется понятие справедливости, появляется ощущение вседозволенности. Ведь Маша не понимает слова "стоп" и "нет". Следует выполнять приказы, не обсуждая их. В мультике все герои - животные, а Маша - человек, она единственная, кто разговаривает. Она всегда отдает приказы, никогда не спрашивает, не ведет диалог. В российской культуре нет диалога и дискуссии, впрочем, есть приказы и немое выполнение их. Мультик прививает модель поведения "не думай, выполняй, что говорят". Маша - это как маленький Путин, живущий в голове каждого россиянина.

В мультике все герои - животные, а Маша - человек, она единственная, кто разговаривает. Она всегда отдает приказы, никогда не спрашивает, не ведет диалог. В российской культуре нет диалога и дискуссии, впрочем, есть приказы и немое выполнение их. Мультик прививает модель поведения "не думай, выполняй, что говорят". Маша - это как маленький Путин, живущий в голове каждого россиянина. Надо ходить строем и не учитывать собственные интересы. В одной из серий Маша нянчит зайчат, они безобразничают. Их успокоила мама, которая свистнула в свиток - и дети строем промаршировали за ней. Это принцип воспитания русских детей: их приучают ходить строем, их мнения и интересы не принимают во внимание.

Стоит ли показывать мультик с украинским переводом

Хотя в переведенном варианте Маша говорит по-украински, она все равно транслирует вражеские нарративы.

Взрослые должны критически мыслить и думать, стоит ли показывать ребенку тот или иной контент и чему он может научить ребенка. Мультик "Маша и Медведь" не учит ничего хорошего, не показывает нормальных социальных навыков, а еще не воспитывает визуальный вкус и эстетику у ребенка.

Почему от "Фиксиков" тоже следует отказаться

Хотя мультфильм кажется познавательным и на основе науки, вот что он действительно показывает:

Есть таинственные создания - фиксики, и есть секрет, который дети не должны рассказывать взрослым. Хотя между детьми и родителями должно быть взаимное доверие с целью соблюдения безопасности и дети не должны иметь секреты от родителей.

В каждой серии тот же алгоритм: мнимые друзья мальчика - фиксики постоянно рассказывают о науке. При этом безразлично спрашивали ли их об этом, они выдают информацию.

В сериях случаются социальные ситуации, но их иногда оставляют нерешенными: кто-то кого-то оскорбил - серия закончилась и т.д.

Фиксики воспроизводят советскую школу: есть кто-то, кто знает лучше тебя, он тебе скажет правильный ответ. Там важны только знания, а навыков коммуникации в мультике нет.

Как родителям проверить, не навредит ли контент

Учитывайте на какой возраст предназначен мультик: Губка-Боб и Симпсоны - это контент для раннего подросткового возраста, сериал о Венздэй - это 13+.

Сначала посмотрите сами несколько серий перед тем, как показывать ребенку.

Проанализируйте серию: есть ли там социальные ситуации и как они разрешаются?

Формирует ли этот контент правильные социальные навыки: благодарить, извиняться и т.д.

Показывают ли герои мультика поведение, которое бы вы хотели, чтобы подражал ребенку.

Какие мультики стоит показывать ребенку