Фраза "будь послушным" на ребенка не действует. Вот что на самом деле нужно говорить малышу

Все родители мечтают о том, чтобы их дети были послушными и не доставляли хлопот. И такая привычная фраза "будь послушным/послушной" есть в ежедневном употреблении взрослых. Но психологи не советуют ее говорить детям дошкольного возраста.

Почему этого не стоит делать, объясняет детский психолог Юлиана Маслак на своей странице в Instagram .

Что не так с фразой "будь послушным/послушной"

"Каждый из нас вкладывает в определенные понятия собственное понимание, связанное с опытом своей жизни. Большинство частенько слышали определенные фразы в детстве. В частности, "будь послушным" - это выглядит достаточно понятно и даже поучительно. Но кто очерчивал это понятие детям 2-4 лет, как это быть вежливым?", - говорит эксперт.

В этом возрасте ребенок не понимает абстрактных указаний. Ему нужна конкретика - "не кричи", "помни правила поведения в людных местах", "никуда не иди", "подожди и ничего не делай".

"Ребенок не может контролировать и справляться со всеми импульсами и желаниями, когда не занят. Иногда, когда детям скучно, им срывает крышу", - отмечает психолог.

"Нейробиологически это тоже, объясняется. Лобная кора у детей незрелая. А она отвечает за все исполнительные функции предсказания последствий, анализа информации и мотивации. Дети живут "здесь и сейчас" и руководствуются желаниями, импульсами, эмоциями, обученными паттернами поведения, за которые отвечает подкорка", - говорит Маслак.

Поэтому ожидание, чтобы ребенок был послушным - нереально.

Подобно этой фразе также есть пожелания на день рождения малолетнему ребенку "слушай маму и папу". А разве родители всегда говорят и делают то, в чем нуждается или хочет ребенок?

"Для меня эта фраза звучит не так мило. А скорее "будь покорным, удобным, не слушай своих желаний, то, что ты хочешь - неважно. Главное - слушать родителей", - объясняет Маслак.

Что говорить вместо этой фразы

"Используйте более конкретные и четкие послания - "мы играем тихонько 5 минут", "ты можешь побегать здесь и тогда мы идем" и тому подобное", - советует психолог.

Если это происходит в среде, где много детей, то взрослые несут ответственность за досуг малышей и его организацию. Любознательность - это то, что помогает исследовать мир, и это очень естественный процесс. Задачи родителей, направлять и беспокоиться о безопасности детей.