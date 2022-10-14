Этим знакам Зодиака невероятно повезет до конца 2022 года

Гороскоп на конце 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака планеты принесут удачу, стабильность и везение. Некоторые представители зодиакального созвездия обретут счастье в любви, а некоторые - решат финансовые проблемы.

Кому конец 2022 года принесет везение и удачу, рассказали в SlovoFraza.

Меркурий в 2022 году станет ретроградным еще раз - в последние дни декабря. А это значит, что стоит ожидать стабильности в финансовой сфере и это коснется Девы, Близнецов и Водолеев.

Венера в конце года будет в прекрасном расположении, а значит у Тельцов, Весов и Рыб будет много жизненных сил, вдохновения и мотивации. В конце года Венера станет позитивной - во время перехода в знак Козерога 10 декабря. А значит успех в достижении поставленных целей ждет Тельцов, Весов и Рыб.

Марс станет ретроградным 30 октября и легче всего пережить эти перепады смогут Тельцы, Раки и Весы. Негативные мысли их почти не зацепят, а Марс не добавит им агрессивности, как Скорпионам и Козерогам.

Ретроградным в конце года будет только Уран, а это принесет трудности Скорпионам, Козерогам и Водолеям. Эта планета-покровитель сделает их более нервными и менее осмотрительными.

Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря и это откроет двери в новое и светлое будущее. В конце года будет легче помириться с другими людьми, решать юридические проблемы и вопросы.

Самым удачливыми и счастливыми в последние месяцы 2022 года станут Тельцы, Весы, Водолеи и Рыбы. Им повезет больше, чем всем остальным.

Астрологи рекомендуют им не тратить время и силы впустую, помогать родным и близким. Они смогут улучшить свою карму, завершить начатые ранее дела и найти новые источники вдохновения.