5 фактов о норвежских лесных кошек

Норвежские лесные кошки поражают своей красотой и выносливостью, что делает их одной из самых любимых пород в мире. Эти кошки имеют интересное происхождение, уникальные черты и связь с норвежскими легендами.

Происхождение и история

Норвежские лесные кошки - это порода, поражающая своей красотой и грацией, однако их происхождение остается загадкой. Многие считают, что у этих кошек глубокие корни в скандинавской культуре, ведь они часто фигурируют в легендах и фольклоре.

Существует несколько теорий происхождения норвежских лесных кошек. По одной из них, они потомки британских короткошерстных кошек, которых викинги брали с собой в путешествии как мышелов на своих кораблях. Другая теория утверждает, что эти кошки имеют общие корни с длинношерстными кошками, которых привезли крестоносцы.

В независимости от происхождения известно, что норвежские лесные кошки поселились в лесах Норвегии, где они скрещивались с местными дикими и домашними кошками. Это привело к возникновению крепких и выносливых кошек, способных выдерживать суровые зимние условия.

Сегодня эти кошки славятся своим пушистым мехом, большим телосложением и дружелюбным характером, что делает их популярными домашними питомцами.

Норвежская кошка серого цвета (фото: википедия)

Они любят лазать по деревьям

Учитывая, что в их названии есть слово "лес", неудивительно, что норвежские лесные кошки очень искусны в лесной среде. Их предки, жившие в норвежских лесах, часто охотились и находили убежище на деревьях. Благодаря этому норвежские лесные кошки имеют очень сильные и толстые когти, которые позволяют им уверенно вгрызаться в кору деревьев и без труда подниматься на их вершины.

Что еще удивительнее, так это то, что эти кошки так же искусно спускаются с деревьев, как и поднимаются на них. Эта способность делает их великолепными охотниками, способными легко передвигаться между ветвями, отыскивая добычу или просто исследуя окружающую среду. Норвежские лесные кошки воплощают в себе подлинный дух леса, что делает их уникальными представителями своего рода.

Профиль норвежской лесной кошки (фото: Википедия)

Они легендарны

Норвежские лесные кошки играют немаловажную роль в норвежском фольклоре. В старых мифах упоминается скогкатта, огромный длинношерстный "горный волшебный кот", который мог карабкаться на недостижимые высоты. Эти легенды, вероятно, были вдохновлены именно норвежскими лесными кошками, отличающимися большими размерами, пушистым мехом и поразительными способностями к скалолазанию.

Интересно, что у норвежской богини любви и плодородия Фрей была колесница, запряженная двумя этими волшебными кошками. Люди, мечтавшие о свадьбе, обращались к Фрейе с просьбой о благословении, и потому появились несколько мифов, связывающих кошек с женитьбой. К примеру, считалось, что подарок черной кошки молодоженам принесет удачу в их браке. А если невеста накормит кошку перед свадебной церемонией, это обещает долгую и счастливую супружескую жизнь.

С другой стороны, если наступить кошке на хвост, то целого года не женишься. Хотя эти предрассудки могут казаться забавными, они способствуют развенчиванию стереотипов об одиноких любителях кошек, не правда ли? Уникальные связи между норвежскими лесными кошками и культурными традициями придают этой породе еще больше шарма и загадочности.

Черно-белая норвежская кошка (фото: википедия)

Они почти вымерли

Когда-то норвежские лесные кошки пользовались большой популярностью среди европейских моряков и фермеров благодаря своим замечательным навыкам в охоте на мышей. Однако в середине 1900-х годов интерес к этой породе начал снижаться. В результате скрещивания норвежские лесные кошки стали на грани вымирания.

К счастью, были приняты меры по спасению этой породы. Разработанная программа сохранения помогла увеличить численность норвежских лесных кошек в Европе. В 1977 году порода получила официальное признание от Международной федерации фелинологии, что явилось важным шагом для ее сохранения.

В Соединенных Штатах норвежские лесные кошки появились только в 1979 году. Спустя несколько лет, в 1987 году, они были официально признаны Ассоциацией любителей кошек, а в 1993 году получили статус "полного чемпиона". Сегодня норвежские лесные кошки пользуются большой популярностью и являются одной из самых любимых пород в США.

Котенок норвежского лесного (фото: википедия)

Это национальная кошка Норвегии

Норвежские лесные кошки получили статус национальной кошки Норвегии благодаря своему легендарному происхождению и важной роли в норвежском фольклоре.

Король Олаф объявил их символом страны, что свидетельствует об их значении для национальной идентичности. Их густая, зимостойкая шерсть и интересные истории о происхождении делают их идеальными представителями викинговых кошек в этой заснеженной скандинавской стране.

Эти кошки не только отлично приспособлены к суровому климату, но и стали неотделимой частью норвежской культуры. Их игривость, врожденные навыки охоты и мифологическая значимость делают норвежских лесных кошек настоящим национальным достоянием, которое продолжает увлекать сердца людей во всем мире.

Рыжая норвежская кошка (фото: википедия)