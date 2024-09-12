Топ-5 кошек с милыми плоскими мордашками

Персидская кошка

Персидская - это порода кошек с плоскими мордами, характерными морщинами на носах и длинной, роскошной шерстью. Считается, что они появились в Месопотамии, нынешнем Иране, в 1600-х годах, и оттуда происходит их название.

Персидские кошки не только поражают своим внешним видом, но и известны своим спокойным и кротким характером, что делает их идеальными на коленях. Чтобы поддерживать их длинную шерсть в отличном состоянии, важно ежедневно расчесывать ее металлической расческой с широкими зубьями. Это поможет избежать спутывания и удалить выпавшие волоски.

Персидская кошка (изображение: Википедия)

Гималайская кошка

Гималайская кошка - это порода, сочетающая черты персидской и сиамской. Она имеет длинную шерсть и плоскую морду, характерные для персов, а также яркие голубые глаза и колор-пойнтовые метки (темные уши, нос, лапы), как у сиамцев. Эту породу разработали в 1930-х годах в Гарвардском университете, где исследователь Клайд Киллер соединил черты сиамских и персидских пород.

Гималайские кошки известны своей непринужденностью и игривостью. Они любят проводить время с людьми и другими животными, стараясь взаимодействовать со всеми членами семьи. Как и персидские кошки, гималайцы нуждаются в ежедневном расчесывании для поддержания шерсти в хорошем состоянии.

Гималайская кошка (изображение: Википедия)

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные происходят от кошек, которые римляне привезли в Великобританию и затем скрещивались с местными дикими кошками. Эти кошки эволюционировали в породу, известную своей густой шерстью, круглой мордой и сходством с плюшевыми мишками.

Британские короткошерстные имеют кроткий и не слишком требовательный характер, что делает их идеальными для людей, желающих любящую, но независимую кошку. Хотя их шерсть требует меньше ухода по сравнению с длинношерстными породами, чтобы поддерживать в хорошем состоянии шерсть британского любимца, ее следует расчесывать пару раз в неделю.

Британская короткошерстная (изображение: Википедия)

Британская длинношерстная

Британская длинношерстная порода была выведена в начале 20 века путем скрещивания британских короткошерстных кошек с персидскими, чтобы получить длинную шерсть. Эти кошки имеют круглую морду и короткий нос, что придает им несколько плоский вид.

Британские длинношерстные известны своим спокойным и умным характером, и их можно научить трюкам, хотя они могут отдавать предпочтение сиденью в уютном уголке. Их длинная шерсть нуждается в ежедневном расчесывании, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Британская длинношерстная (изображение: Википедия)

Экзотическая короткошерстная

Экзотические короткошерстные кошки были выведены в США в 1960-х годах путём скрещивания персидских кошек с американскими короткошерстными. Хотя эти кошки сохраняют характерные черты персидских, такие как плоская морда, их шерсть короче и легче в уходе, благодаря чему их часто называют "персидскими кошками для ленивых".

Экзоты известны своей милой, ласковой натурой и, как правило, ладят со всеми, включая детей и других домашних животных в доме. У них относительно низкая потребность в активности, но они не откажутся от хорошей игры с вами.

Экзотическая короткошерстная (изображение: Википедия)