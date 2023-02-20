Эти 4 причины разрушают ваши отношения с любимым человеком

Отношения просто так не возникают и не исчезают, ведь над тем, чтобы они были крепкими и гармоничными, нужно много работать. В том числе и над интимной составляющей, ведь когда исчезает она, обычно из отношений уходит и близость, взаимопонимание, а приходит отчуждение.

Недоговоренность

Речь идет именно об отсутствии открытой и полной коммуникации между мужчиной и женщиной. Не нужно бояться говорить о своих желаниях в интиме и проблемах. Партнеров сближают доверие и открытость.

Принуждение

Принуждение к любви может негативно сказаться на сексуальной жизни. Конечно же, постоянные отказы мало кому понравятся, но необходимо искать компромисс. Без интима отношения пары, особенно молодой, рано или поздно развалятся.

Переутомление, стресс, питание

Половое влечение также снижается из-за переутомления, переживания и плохого питания. После работы у многих едва хватает сил, чтобы добраться до кровати. Какая уж там "супружеская обязанность".

Конфликты

Частые ссоры не только вызывают неприятные чувства и такие реакции, как гнев, злоба, разочарование. Нет, конфликты имеют гораздо большую власть над нами, чем мы думаем. Факт заключается в том, что конфликты создают сильный стресс и, следовательно, тоже влияют на наше состояние и либидо.