Загинув напередодні весілля: під Харковом поховали 23-річного бійця

Під Харковом поховали молодого бійця (Колаж РБК-Україна)

У Чугуєві провели в останню путь бійця, який віддав своє життя за Україну

Під Харковом у Чугуєві провели в останню путь бійця 92-ї окремої механізованої бригади Германа Бродникова, який загинув в результаті обстрілу Авдіївки. Його смерть настала 7 листопада.

На прощання з захисником України прийшли сотні друзів, родичів, знайомих і односельців. Ховали військового в закритій труні. Загиблому було 23 роки. До своєї смерті він мріяв піти у звільнення і одружитися на коханій дівчині.

Герман пішов воювати на Донбас у 2016 році. У нього залишилися мама, сестра і дівчина. Як повідомляють харківські ЗМІ, у Германа батько також загинув на Донбасі.

В день загибелі в Авдіївці Герман і ще троє його побратимів розвантажували деревину для забезпечення позицій, коли потрапили під обстріл з ракетної установки ПРУТ.

Під Харковом поховали Германа Бродникова (фото: objectiv.tv)

"На превеликий жаль, повідомляємо на місці загинув старший солдат Герман Бродников. Йому було всього 23 роки. В ряди 92 ОМБр хлопець прийшов у 2016 році. Він був відданим і славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом і побратимом. Ще троє армійців отримали численні поранення різного ступеня тяжкості, один з бійців у важкому стані", - написали його побратими.