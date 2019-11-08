Загибель школяра в Прилуках: батьки показали сліди побоїв на тілі сина

Загибель Дениса Чаленко (Кадр з відео)

Батьки Дениса Чаленко не вірять, що їх сина переїхав потяг, вони впевнені, що його вбили

Загибель Дениса Чаленко так само залишається неоднозначною. Батьки школяра впевнені, що місцева поліція хоче приховати справжню причину смерті їх сина і замовчує деякі факти і докази. Мати і батько показали сліди побоїв на тілі їхнього сина, вони запевняють, що його вбили, а потім поклали на залізничні шляхи. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зараз справу розслідують за статтею "порушення правил дорожнього руху". У поліції кажуть, що стаття, за результатами експертизи, може бути перекваліфікована на "умисне вбивство". На даний момент немає результата експертизи.

8 листопада будуть проводити слідчий експеримент із залученням такого ж потягу.

Нагадаємо, в Прилуки, де 29 жовтня трагічно загинув 14-річний Денис Чаленко, приїхали слідчі з Головного слідчого управління Києва. Під дільницею поліції знову зібралися обурені прилучани. Минулого тижня там палили шини і відбувалися сутички з правоохоронцями.

Загадкова смерть школяра під Черніговом: під відділом поліції запалали шини (відео)

Відео: Загибель Дениса Чаленко в Прилуках вимагають розслідувати (ТСН)