ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загибель школяра в Прилуках: батьки показали сліди побоїв на тілі сина

STYLERЖиття    08.11.2019 - 08:01
Загибель школяра в Прилуках: батьки показали сліди побоїв на тілі сина
Загибель Дениса Чаленко (Кадр з відео)

Батьки Дениса Чаленко не вірять, що їх сина переїхав потяг, вони впевнені, що його вбили

Загибель Дениса Чаленко так само залишається неоднозначною. Батьки школяра впевнені, що місцева поліція хоче приховати справжню причину смерті їх сина і замовчує деякі факти і докази. Мати і батько показали сліди побоїв на тілі їхнього сина, вони запевняють, що його вбили, а потім поклали на залізничні шляхи. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зараз справу розслідують за статтею "порушення правил дорожнього руху". У поліції кажуть, що стаття, за результатами експертизи, може бути перекваліфікована на "умисне вбивство". На даний момент немає результата експертизи.

8 листопада будуть проводити слідчий експеримент із залученням такого ж потягу.

Нагадаємо, в Прилуки, де 29 жовтня трагічно загинув 14-річний Денис Чаленко, приїхали слідчі з Головного слідчого управління Києва. Під дільницею поліції знову зібралися обурені прилучани. Минулого тижня там палили шини і відбувалися сутички з правоохоронцями.

Загадкова смерть школяра під Черніговом: під відділом поліції запалали шини (відео)

Відео: Загибель Дениса Чаленко в Прилуках вимагають розслідувати (ТСН)

Загибель школяра в Прилуках: у поліції зробили важливу заяву П'яний батько убив 6-місячного сина під Полтавою: нові обставини трагедії
Новини України преступленияшкольник
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся