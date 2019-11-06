Пасинок судді розправився із сім'єю під Дніпром: як покарали школяра-нелюда (фото)

Суд засудив школяра за вбивство сім'ї сусідів у Павлограді (Фото: колаж РБК-Україна)

Резонансне вбивство у Павлограді сталося в березні минулого року - мотив злочину досі не з'ясовано

У Дніпрі суд виніс вирок школяреві, який скоїв жорстоку розправу над сім'єю сусідів у Павлограді в березні минулого року. 18-річний юнак Валентин Земцов зарізав сусіда та його чотирирічну доньку, і злочин скоїв у стані алкогольного сп'яніння. При цьому судді визнали, що хлопець діяв навмисно і чітко розумів, що робить. Нелюду, якому вже виповнилося 19, дали довічний термін позбавлення волі. Про це передає ТСН.

Зазначається, що мотиви звірячого злочину так і залишилися невідомими.

Валентин Земцов зарізав чоловіка і його 4-річну дочку, а також поранив вагітну жінку (Фото: скріншот)

Земцов навчався у престижній школі міста. Вчителі розповідали, що ніколи не помічали агресивної поведінки з боку школяра. За словами батька, Валентин скаржився, що бачить якісь сутності або тіні, а одного разу розмовляв у своїй кімнаті зі стіною. Сестра хлопця пов'язує дії свого брата з наркоманією, а головну проблему бачила в батькові, який покривав всі провини сина.

Як розповідали місцеві мешканці, розправа над сім'єю була не першим кримінальним моментом у біографії хлопця. Так, раніше свідки по справі звинувачували Земцова у зґвалтуванні 7-річного хлопчика та у знущаннях над іншими дітьми.

Суд засудив школяра за вбивство сім'ї сусідів у Павлограді (Фото: tsn.ua)

У ніч трагедії проти 11 березня школяр увірвався до хати своїх сусідів зі ножем, убив 29-річного господаря будинка і чотирирічну дитину, а також наніс ножові поранення вагітній жінці, яка змогла втекти.

Злочинця затримали того ж дня. З'ясувалося, він є пасинком павлоградської судді. Для забезпечення неупередженості правосуддя Земцова судили не в рідному місті.

Суд виніс вирок школяреві за жорстоке вбивство родини сусідів у Павлограді (Відео: YouTube / ТСН)