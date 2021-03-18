Посилення карантину у Києві та Львові: як курсуватимуть поїзди

Посилення карантинних обмежень у Києві та Львові не вплине на курсування поїздів далекого сполучення. "Укрзалізниця" не заборонятиме висадку та посадку пасажирів у цих містах.

Як пояснили в компанії, забороняти посадку чи висадку пасажирів може тільки Міністерство охорони здоров'я, тим паче і Київ і Львів поки залишаються в "помаранчевій" зоні карантину, яка не передбачає таких обмежень.

"УЗ уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди УЗ проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного", - додали в компанії.

Станом на сьогодні продаж квитків та висадка/посадка пасажирів через карантинні обмеження заборонені на території Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей. Водночас "Укрзалізниця" пообіцяла регулярно запускати у "червоні" зони карантину спеціальні рейси.