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Посилення карантину у Києві та Львові: як курсуватимуть поїзди

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 15:19
Посилення карантину у Києві та Львові: як курсуватимуть поїзди Фото: поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посилення карантинних обмежень у Києві та Львові не вплине на курсування поїздів далекого сполучення. "Укрзалізниця" не заборонятиме висадку та посадку пасажирів у цих містах.

Про це заявила прес-служба УЗ.

Як пояснили в компанії, забороняти посадку чи висадку пасажирів може тільки Міністерство охорони здоров'я, тим паче і Київ і Львів поки залишаються в "помаранчевій" зоні карантину, яка не передбачає таких обмежень.

"УЗ уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах. За можливості та наявності місць провідники та стюарди УЗ проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного", - додали в компанії.

Станом на сьогодні продаж квитків та висадка/посадка пасажирів через карантинні обмеження заборонені на території Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей. Водночас "Укрзалізниця" пообіцяла регулярно запускати у "червоні" зони карантину спеціальні рейси.

Нагадаємо, з опівночі 20 березня у Києві почнуть діяти посилені карантинні обмеження. Відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія ТЕБ та НС.

Про посилення карантину сьогодні заявили і у Львівській області. Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала посилити карантинні обмеження в регіоні з 19 березня.

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