"Наші війська - пустушка": мешканка Маріуполя влипла в скандал заявою про війну

Українка назвала наші війська "соскою-пустушкою" і заявила, що Росія захопить нашу країну, якщо захоче це зробити. Відео героїня записала в Tik Tok, але швидко видалила, як свою заяву, так і аккаунт. Тим не менш, його встигли поширити в Facebook, зробивши жінку відомою на всю країну.

Жінка з ніком helen_zhelannaya живе в Маріуполі Донецької області. Вона розповіла, що її дитина прийшла з садка і сказала про те, що Україна воює з Росією. Це і спровокувало її на такі гучні одкровення.

"Я з Донецької області. Маріуполь. І я ненавиджу розмовляти на політичні теми. Але коли моя дитина, старша, приходить з садка і каже, що у нас війна з Росією, мені хочеться задавити всіх вихователів, які тільки про це і говорять", - заявила helen_zhelannaya.

Вона додала, що при бажанні Росія в два рахунки захопить територію України, і ніякої війни немає.

"Про яку війну мова, про яку не оголосили? Про яку війну мова? Якщо Росія захоче захопити Україну, Вона це зробить дуже швидко. Українські війська, порівняно з російськими - це просто соска-пустушка і багато хто про це знає. І всі ці історії... Українці вирили море... Ми з чоловіком прийняли рішення, якщо коли-небудь наші діти повернуться з двійкою і зауваженням від "історички", що наша дитина послала її на х*й, ми навіть лаяти не будемо. Мені соромно за Україну", - додала вона.

Хайп ловити)) Допоможемо? Posted by Басюк Денис Анатолійович on Sunday, May 9, 2021

Відео: Українка оскандалилася заявою про війну з Росією