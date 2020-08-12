ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Де наші діти? У Білорусі люди оточили в'язниці в пошуках рідних

Білорусь, Середа 12 серпня 2020 14:13
Де наші діти? У Білорусі люди оточили в'язниці в пошуках рідних
У Білорусі люди біля в'язниць шукають рідних (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі з'явилося відео біля слідчих ізоляторів у Білорусі

У Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка і фальшування результатів президентських виборів. Людей продовжують затримувати, бити, труїти газом і стріляти в них гумовими кулями. В країні страшно ходити по вулицях.

У мережі з'явилося відео, на яких можна побачити, як люди біля слідчих ізоляторів розшукують рідних, які зникли на акціях протесту.

Матері просять силовиків сказати їм, де знаходяться їхні діти, яких вони не можуть знайти. ОМОНівці мовчать і не відповідають.

У Білорусі люди оточили в'язниці в пошуках рідних

У наступному ролику показано, як люди скандують силовикам "Ганьба!".

В Мінську люди зібралися під СІЗО

Як повідомляють в Telegram-каналі Mash, жителі Мінська зібралися біля ізолятора на вулиці Окрестіна. Всі вони намагаються знайти своїх близьких, затриманих під час протестів.

Видання "Нива" пише, що зібравшихся під стінами ізолятора на Окрестіна родичів затриманих імовірно розганяють. Чутно хлопки.

Люди в Білорусі збираються під СІЗО

Як ми раніше писали, очевидиця протестів у Білорусі розповіла про пекло на вулицях.

Раніше ми повідомляли, що у Білорусі показали "концтабір" карателів. Кадри знущань над людьми шокують.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся