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Где наши дети? В Беларуси люди окружили тюрьмы в поисках родных

Беларусь, Среда 12 августа 2020 14:13
Где наши дети? В Беларуси люди окружили тюрьмы в поисках родных
В Беларуси люди возле тюрем ищут родных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео возле следственных изоляторов в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты людей против режима Александра Лукашенко и сфальсифицированных результатов президентских выборов. Людей продолжают задерживать, бить, травить газом и стрелять в них резиновыми пулями. В стране страшно ходить по улицам.

В сети появилось видео, на которых можно увидеть, как люди возле следственных изоляторов разыскивают родных, которые исчезли на акциях протеста.

Матери просят силовиков сказать им, где находятся их дети, которых они не могут найти. ОМОНовцы молчат и не отвечают.

В Беларуси люди окружили тюрьмы в поисках родных

В следующем ролике показано, как люди скандируют силовикам "Позор!".

В Минске люди собрались под СИЗО

Как сообщают в Telegram-канале Mash, жители Минска собрались возле изолятора на улице Окрестина. Все они пытаются найти своих близких, задержанных во время протестов.

Издание "Нива" пишет, что собравшихся под стенами изолятора на Окрестина родственников задержанных предположительно разгоняют. Слышны хлопки.

Люди в Беларуси собираются под СИЗО

Как мы ранее писали, очевидица протестов в Беларуси рассказала про ад на улицах.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси показали "концлагерь" карателей. Кадры издевательств над людьми шокируют.

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