Очевидиця протестів у Білорусі розповіла про пекло на вулицях: тварі б'ють своїх же громадян

Протести в Білорусі (колаж РБК-Україна)

Мешканка Білорусі описала події третьої ночі

Жінка з Білорусі розповіла про події в країні. Як відомо, у країні тривають масові протести проти результатів президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook Лілія Ахремчик, в країні глушать інтернет, люди заходять з телефонів через VPN. За її словами, на вулицях Білорусі відбувається пекло і масове беззаконня і насильство.

"Люди виходять по всій Білорусі, у всіх містах і містечках. Люди виходять на мирні протести, в шортах і сланцях, а їх закидають світлошумовими гранатами, стріляють гумовими кулями з якоюсь пекельної начинкою, яка розриває тіло, а вибухи гранат калічать людей. Вони пускають сльозогінний газ, є випадки, що ці капсули потрапляли у квартири. Заливають з водометів", - повідомила жінка.

ОМОН застосовує жорстку силу проти своїх же громадян. За словами Лілії, страшно описати те, що відбувається. Силовики б'ють жінок і підлітків.

"Люди просто стоять, плескають і скандують "Жыве Беларусь". А потім налітають омонівці. Як ці тварюки б'ють своїх співгромадян! Люди, це так страшно!!!! У них немає ні краплі жалю, нічого людського, це фашизм чистої води. Вони нападають вп'ятьох-вшістьох на людину і калічать її. Ми плачемо цілодобово, а ввечері виходимо. Поки вдається від ОМОНу втекти, Бог милує. Вони б'ють жінок, не дивлячись на вік, вони б'ють в кров підлітків, ламають кістки", - описує ситуацію Лілія.

Жінка просить всіх поширювати інформацію і ділитися нею.

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