Нашестя медуз на курорти Азовського моря: відпочивальники показали "правдиве" відео

Судячи з кадрів, зроблених відпочивальниками на Арабатській стрілці в курортному селі Щасливцеве, море стало чистішим після недавнього шторму. Разом зі зміною умов зникли і медузи.

За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.

Відпочивальники кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.

Відео: Море на Арабатській стрілці очистилося від медуз

Для довідки:

Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що складається в основному з ракушечного матеріалу, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.

Кордон між Україною та окупованою РФ територією Криму знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішої точки Херсонської області.

Що робити, якщо вас вжалила медуза

У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - аурелія (вухата медуза), і корнерот. Перший вид - не небезпечний, а ось корнерот може обпалити своїми щупальцями.

Якщо стався контакт з медузою: