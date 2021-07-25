Нашестя медуз на курорти Азовського моря: відпочивальники показали "правдиве" відео

Курорти Азовського моря, на які скаржилися відпочивальники з початку липня через навалу медуз нарешті очистились. Вода в морі стала прохолодніше, як і температура повітря.
У мережі з'явилося відео, яке "правдиво" показує, що зараз відбувається на південному узбережжі.
Судячи з кадрів, зроблених відпочивальниками на Арабатській стрілці в курортному селі Щасливцеве, море стало чистішим після недавнього шторму. Разом зі зміною умов зникли і медузи.
За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.
Відпочивальники кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.
Відео: Море на Арабатській стрілці очистилося від медуз
Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що складається в основному з ракушечного матеріалу, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.
Кордон між Україною та окупованою РФ територією Криму знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішої точки Херсонської області.
У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - аурелія (вухата медуза), і корнерот. Перший вид - не небезпечний, а ось корнерот може обпалити своїми щупальцями.
Якщо стався контакт з медузою:
Цікаво, що на курортах Азовського моря придумали оригінальний спосіб боротьби з медузами. Їх вирішили виловлювати, готувати і вживати. Причому страви виходять ресторанні і на думку тих, хто їх пробував, досить смачні.
Раніше ми писали, що медуз на курорті під Мелітополем настільки багато, що їх згрібають екскаватором.