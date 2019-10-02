Названі перші ознаки раку, на які мало хто звертає увагу

Як вчасно виявити рак (колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, як вчасно виявити рак

Як розпізнати рак на ранній стадії? Лікарі розповіли українцям про найперші симптоми онкології, на які, на жаль, мало хто звертає увагу.

За словами фахівців, існує декілька ознак, відчувши які, краще відразу звертатися до лікарні. Серед них, наприклад, безпричинна втрата ваги, затяжне підвищення температури і навіть втома.

Крім того, кажуть лікарі, рак можна розпізнати за утворенням на слизовій в роті і плями на губах. Особливо на ці ознаки слід звернути увагу курцям і любителям алкогольних напоїв.

Як вчасно виявити рак (ілюстративне фото)

Ознаки, за якими можна виявити рак на ранній стадії

Кашель і мокротиння з домішкою крові. І хоча ці симптоми в основному можуть свідчити про бронхіт або синусит, але також можуть бути пов'язані і з новоутворенням в легенях, голові або шиї.

Зміни в роботі кишечнику (діарея або постійні запори) можуть говорити про злоякісні пухлини товстої і прямої кишки.

Часті походи в туалет, хворобливі відчуття, домішки крові можуть бути наслідком раку сечового міхура, передміхурової залози або інших пухлин в області малого тазу.

Захриплість, зміни лімфатичних вузлів, сильна печія, важкість при ковтанні - якщо щось з перерахованого вище не дає спокою довше трьох-чотирьох тижнів, потрібно обов'язково звернутися до лікарів.

Як вчасно виявити рак (ілюстративне фото / pixabay.com)

Втрата ваги і інтенсивна пітливість ночами також можуть бути наслідком онкології.

Крім того, симптомами ранньої стадії раку можуть бути зміна кольору або розміру родимки; незагойні виразки; зміни чутливості до їжі, світла, кольору; зміни характеру; короткочасні труднощі з промовою.

Як вчасно виявити рак (ілюстративне фото / pixabay.com)