Наша "Берегиня": в Україні показали перший вітчизняний військовий дрон-розвідник (відео)

В Україні розробили військовий квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій, який став першим вітчизняним дроном-розвідником. Апарат ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", вже представили потенційним замовникам.

Завдяки малим габаритам, високій маневреності, простоті експлуатації та використання безпілотники малих розмірів стають надійними і навіть незамінними засобами підвищення ефективності військових підрозділів, зазначив керівник проекту Максим Шеремет, передали у прес-службі держконцерну

Рама дрона "Берегиня" надрукована з карбону за допомогою 3D принтера, вага складає до 2 кг. Цей матеріал є міцним і легким, що робить безпілотник мобільним та ефективним для розвідувальних цілей. Крім того, це також здешевлює ремонт апарату.

Час повного розгортання комплексу - до 2 хвилин, заміна акумулятора - до 1 хвилини. Безпілотник здатний за 3 секунди набрати висоту 100 м. При швидкості вітру 20 м/с (тропічний шторм) в ручному режимі дроном можна керувати без обмежень. Швидкість польоту складає 120 км/год.

В Україні презентували квадрокоптер-розвідник "Берегиня" (Фото: ukroboronprom.com.ua)

Квадрокоптер оснащений цифровою та аналоговою камерами. Також зображення з безпілотника передається не тільки пілотові, але і на наземну станцію.

На відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, "Берегиня" має захищені канали зв'язку.

Дрон-розвідник "Берегиня" став першим військовим квадрокоптером вітчизняного виробництва (Фото: ukroboronprom.com.ua)

"Меридіан" отримав запит від Міноборони України на розробку квадрокоптера в березні 2019 року, і вже у жовтні відбулися перші випробування дрона "Берегиня". Зараз апарат повністю готовий і пройшов презентацію.

В Україні презентували квадрокоптер-розвідник "Берегиня" вітчизняного виробництва